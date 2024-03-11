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فرق الإطفاء تسيطر على حريق مخزن بمنطقة بر الصليبية

3/11/2024 2:11:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيطرت فرق الإطفاء عصر اليوم الجمعة، على حريق مخزن في مخيم بمنطقة بر الصليبية، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق وإخماده، ولم يسفر الحادث عن أي اصابات تذكر.

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