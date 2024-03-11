أول فريق طبي كويتي يدخل غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي لمساندة المنظومة الصحية الفلسطينية

ترتيبات لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة يضم عدداً كبيراً من غرف العمليات والتجهيزات الطبية المتخصصة



أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية دخول وفد طبي كويتي تابع للجمعية هو الأول من نوعه إلى قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال رئيس العمليات في جمعية الهلال الأحمر الكويتية ورئيس الفريق الطبي د.مساعد العنزي في تصريح لـ «كونا» إن الفريق المكون من استشاريين وجراحين كويتيين دخلوا إلى غزة عبر معبر رفح البري من أجل تقديم يد المساعدة للأشقاء الفلسطينيين ومساندة الطواقم الطبية الفلسطينية في غزة، مبينا أن إيفاد الفريق الطبي الكويتي إلى قطاع غزة جاء بتوجيهات من القيادة السياسية وبدعم من الشعب الكويتي لشقيقه الفلسطيني، مشددا على أن الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر هو أول فريق مكون من أطباء كويتيين يصل إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف العنزي أن عملية الدخول جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية رحمة حول العالم، موضحا أن مهمة الفريق تتركز على مساعدة الكوادر الطبية في المستشفيات الفلسطينية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة للحالات المرضية والإصابات الحرجة، لافتا إلى أن الفريق دخل القطاع برفقة مساعدات طبية ومواد ومعدات ومستلزمات لدعم المنظومة الصحية في المستشفيات في غزة التي تعاني نقصا حادا في المعدات الطبية الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أن المساهمات والمساعدات الكويتية للأشقاء في غزة لن تتوقف.

وذكر أن الفريق الطبي سيقوم بإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية للأشقاء الفلسطينيين في الأيام المقبلة، معربا عن أمله بأن يسهم الفريق في تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة.

وكشف عن ترتيبات لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات المحلية في القطاع، موضحا أن المستشفى سيضم عددا كبيرا من غرف العمليات والتجهيزات الطبية المتخصصة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال المرحلة المقبلة، معربا عن الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تسهيل مهام الفريق الكويتي أو أي فرق طبية أخرى أتت من كل دول العالم لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة وتخفيف معاناة الجرحى خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأعرب عن الثقة بأن الفرق الطبية ستتوالى سواء من الكويت أو من دول العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار وعدوان عسكري من قوة احتلال إسرائيلية غاشمة طالت كل مناحي الحياة في القطاع.

ويضم الفريق الطبي برئاسة د.مساعد العنزي أربعة أطباء اختصاصيين هم: استشاري جراحة العظام د.حسين قويعان واستشاري جراحة المسالك البولية د.فيصل الهاجري واستشاري التخدير د.محمد شمساه واستشاري جراحة د.محمد حيدر بالإضافة إلى المنسق الإداري عبدالرحمن الصالح.