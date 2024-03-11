الصحة تحقيق 9 إنجازات من أصل 24 خلال الثلاثين يوما الأولى من خطة الـ 100 يوم لبرنامج عمل الحكومة



3 أقسام جديدة لطب الأسنان في مراكز الرعاية الأولية ومركز متكامل لأسنان الأطفال في الجهراء تمديد ساعات العمل في مركز المطلاع الصحي بضاحية N11 لتصبح 24 ساعة بدءاً من اليوم

أعلن مدير مركز التواصل الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، عن تحقيق نحو 9 إنجازات صحية من أصل 24 إنجازا خلال الـ 30 يوما الأولى من خطة الـ 100 يوم من برنامج عمل الحكومة.

جاء ذلك عبر رسالة التواصل الصحي التي بثتها الحسابات الرسمية لوزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أورد فيها بعض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية ضمن خطة إنجازات الـ 100 يوم، والتي تحظى بمتابعة دقيقة ومباشرة من وزير الصحة د.أحمد العوضي.

وفيما يتعلق بخدمات طب الأسنان، أوضح السند تدشين الوزارة لخدمات طب الأسنان للأطفال في مركز الجهراء التخصصي لعلاج أسنان الأطفال كأول مركز من نوعه في الكويت، حيث يقدم الخدمات العلاجية للشريحة العمرية لما دون 16 عاما، مؤكدا افتتاح أقسام لطب الأسنان في مركز الوفرة السكني الصحي ومركز بوفطيرة السكني وقسم آخر لخدمات طب الأسنان في مركز علي ثنيان الغانم بالعبدلي.

وبشأن مشروع أو مبادرة «سهولة الوصول للخدمات الصحية المتكاملة» والتي تضمنتها خطة الـ 100 يوم، لفت د.السند إلى تدشين وزارة الصحة لـ 79 سيارة إسعاف عناية متقدمة ودخولها للخدمة تحقيقا لأعلى مستويات السلامة والجودة في الاستجابة للحالات الطارئة وتدشين العمل في مركز صحة ميناء الزور البحري، وهو أحد 5 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة في منافذ البلاد البحرية، إضافة إلى المراكز الصحية في المنافذ البرية، والمراكز الصحية في المباني المختلفة لمطار الكويت الدولي.

أما في مجال الرعاية الصحية الأولية أو المستوصفات وما تم تحقيقه من إنجازات، فقد أكد تشغيل مركز المطلاع الصحي في ضاحية N11 وتمديد ساعات العمل فيه، حيث كان يعمل حتى الساعة 2 ظهرا، ثم تمديد العمل حتى 9 مساء، مضيفا أنه وبدءا من اليوم الجمعة سيعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، كما جرى تشغيل مركز علي ثنيان الغانم الصحي بالعبدلي، وتمديد ساعات العمل في مركز أبوفطيرة الصحي حتى 9 مساء، وافتتاح عيادات تخصصية في مركز غرب عبدالله المبارك الصحي التخصصي، مثل عيادة السكر، وعيادة الأمراض المزمنة غير المعدية، وعيادة الطفل السليم، وجار التوسع في فتح عيادات تخصصية أخرى في المركز ذاته وغيره من المراكز.

وفي إطار حوكمة خدمات التأمين الصحي «عافية»، بين د. السند أنه تم توزيع أكثر من 25993 بطاقة، أي بنسبة 67% من المستحقين، كما تم تفعيل استخدام البطاقات لجميع الفئات منذ الأول من شهر مارس الجاري.

أما في مجال استلام وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، فأكد أن عملية استلام مشروع مستشفى العدان الجديد مستمرة وعلى مراحل ووفق الجدول الزمني المعد لذلك، ومازالت هناك إنجازات صحية يستحقها المواطن مستمرة، والعمل عليها قائم من جميع القطاعات والإدارات في وزارة الصحة، موجها لجميع منتسبيها الشكر والتقدير.