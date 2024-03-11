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الصحة جواز إعارة مزاولي المهنة إلى الجهات الحكومية لمدة عامين قابلة للتجديد

3/11/2024 2:11:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا بجواز إعارة مزاولة المهنة إلى الجهات الحكومية لمدة عامين قابلة للتجديد.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يجوز إعارة الموظفين المشمولين بالقانون رقم 70 لسنة 2020 (مزاولي المهنة) إلى الجهات الحكومية لمدة سنتين قابلة للتجديد متى دعت حاجة العمل لذلك، بموجب طلب مقدم من صاحب الشأن وبشرط موافقة الجهتين.
مادة ثانية
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

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