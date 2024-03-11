الصحة جواز إعارة مزاولي المهنة إلى الجهات الحكومية لمدة عامين قابلة للتجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا بجواز إعارة مزاولة المهنة إلى الجهات الحكومية لمدة عامين قابلة للتجديد.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يجوز إعارة الموظفين المشمولين بالقانون رقم 70 لسنة 2020 (مزاولي المهنة) إلى الجهات الحكومية لمدة سنتين قابلة للتجديد متى دعت حاجة العمل لذلك، بموجب طلب مقدم من صاحب الشأن وبشرط موافقة الجهتين.
مادة ثانية
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
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