بايدن في خطاب حالة الاتحاد الاقتصاد الأميركي سيبقى الأقوى في العالم وسنعمل على وقف إطلاق نار فوري في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة العمل "بلا كلل للتوصل الى وقف اطلاق فوري في قطاع غزة"، وخاطب قادة اسرائيل قائلا ان " المساعدات لايمكن ان تكون ورقة مساومة ".

جاء ذلك في خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه أمام الكونغرس وكان بمثابة خطاب انتخابي حدد فيه برنامجه في حال اعيد انتخابه في المواجهة مع سلفه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وكان محتجون مؤيدون لغزة قطعوا الطريق المؤدي الى الكونغرس . وذكرت وسائل اعلام اميركية ان موكب بايدن تفادى الطرق التي شهدت احتجاجات في محيط الكونغرس.

وتطرق بايدن الى اهم الملفات التي تشكل محور الاهتمام في الشارع الاميركي وتعهد بإعادة بناء الاقتصاد الاميركي . وقال ان "حالة الاتحاد قوية وتزداد قوة" ووعد بأن الاقتصاد الاميركي سيبقى الأقوى في العالم .

و تخلل الخطاب وعود ب"تعزيز فرص العمل وزيادة الوظائف " وقال "لايمكن لاميركا العودة الى الوراء وعلينا ان نكون واضحين بأنه لامجال للعنف السياسي في البلاد". وفي معرض حديثه، قال بايدن إن الحرية والديموقراطية تحت الهجوم وأميركا استطاعت أن تبقى شامخة.

وأكد بايدن أن إدارته لن ترسل جنودا أميركيين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تحقيق السلام وتمثل الداعم الرئيس للناتو. واتهم ترامب ب"الخضوع" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ملف الهجرة أحد اهم الملفات الشائكة في الحملة الانتخابية، قال بايدن: "لن أشوه سمعة المهاجرين ولن أفرق العائلات أو أمنع الناس من دخول أميركا بسبب دياناتهم"، في غمز من قناة ترامب .

وألقى الرئيس الأميركي خطاب حالة الاتحاد السنوي والذي يأتي في مرحلة مفصلية في المسيرة السياسية للرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما، مع سعيه لإقناع الناخبين بقدرته على هزيمة الجمهوري ترامب في المواجهة المرجحة بينهما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكان البيت الأبيض قدم للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إحاطة حول الخطاب السنوي، وسط سعي حملته الانتخابية المستمر للتواصل مع الناخبين الشبان.وقال البيت الأبيض إنه في محاولة لجذب جمهور جديد، عقد مسؤولون اجتماعات مع عشرات من المؤثرين في سعيهم للترويج للخطاب على الإنترنت.وذكر مسؤول إن البيت الأبيض استضاف نحو 70 من الناشرين وصانعي المحتوى الرقميين والمؤثرين الذين لديهم نحو 100 مليون متابع في الأيام الأخيرة.وأضاف المسؤول "الهدف من هذه الأحداث هو اطلاع صنّاع المحتوى على ما سيتم تغطيته في خطاب حال الاتحاد للوصول إلى جمهور لا يتعامل مع وسائل الإعلام التقليدية".وتم بث الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "يسبوك ومنصة اكس وانستغرام، لاستقطاب المزيد من المنتابعين الشباب .