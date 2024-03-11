Monday, 11 March 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفوض أوروبي يشكك في حجم التأييد لولاية ثانية لرئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلايين

3/11/2024 2:11:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شكك المفوض الأوروبي تييري بريتون في حجم التأييد لترشيح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين التي رشحها المحافظون الخميس لولاية ثانية على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية.
ودفع هذا التدقيق من قبل المفوض الفرنسي خلال حملة للانتخابات الأوروبية، وهو أمر نادر، السلطة التنفيذية الأوروبية الجمعة، إلى التذكير بقواعد السلوك.
وشهد ترشيح أورسولا فون دير لاين تأييدا كبيرا خلال مؤتمر في بوخارست لحزب الشعب الأوروبي، القوة السياسية الأولى في البرلمان الأوروبي والأوفر حظا في الانتخابات المقررة من السادس إلى التاسع من يونيو.
وكتب بريتون على منصة إكس «على الرغم من مؤهلاتها، لم تلق فون دير لايين تأييد أغلبية حزبها». وأضاف «السؤال الصحيح الآن هو: هل من الممكن إعادة تكليف حزب الشعب الأوروبي بإدارة أوروبا لخمس سنوات أخرى، أي 25 عاما على التوالي؟».
وقال المفوض الفرنسي للسوق الداخلية الذي ينتمي إلى مجموعة تجديد أوروبا (الوسطيون والليبراليون)، وهي مجموعة تعمل مع حزب الشعب الأوروبي في الولاية الحالية، «يبدو أن حزب الشعب الأوروبي نفسه لا يؤمن بمرشحته».
وحصلت أورسولا فون دير لايين على دعم كتلتها السياسية بأغلبية 400 صوت مقابل 89 صوتا من أصل 499 ناخبا.
ويشير بريتون إلى غياب الغالبية بربطه العدد البالغ 400 صوت بالعدد الإجمالي البالغ 801 مندوب يتمتعون بحقوق محددة للتصويت خلال المؤتمر.
لكن حزب الشعب الأوروبي أكد أن 737 مندوبا فقط كانوا يتمتعون بحق التصويت لانتخاب المرشح، وتسجل 591 منهم.
وردا على سؤال عن تعليقات تييري بريتون، قالت متحدثة باسم المفوضية إنها «ملاحظة أدلى بها بصفته الشخصية، وليس بصفته مفوضا».
وأضافت المتحدثة فيرلي نويتس خلال اللقاء اليومي مع الصحافيين الجمعة أن «الأمين العام (للمفوضية) سيرسل تذكيرا إلى جميع المفوضين بالمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها لفترة الحملة الانتخابية والتي عليهم احترامها».
وتابعت «نطلب من المفوضين التزام تطبيق هذه القواعد».

MENAFN11032024000130011022ID1107958746

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث