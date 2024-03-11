مسلحون يخطفون أكثر من 200 تلميذ شمال غرب نيجيريا

MENAFN - Al-Anbaa) اختطف مسلحون أكثر من 200 تلميذ في هجوم على مدرسة في شمال غرب نيجيريا، كما ذكر أستاذ وعدد من سكان المنطقة، في واحدة من أكبر عمليات الخطف في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في القارة الإفريقية.

وتمثل عمليات الخطف الجماعي للحصول على فديات مشكلة كبيرة وتؤثر على الدولة بأكملها. وفي الماضي استهدفت عصابات إجرامية مدججة بالسلاح مدارس لاسيما في شمال غرب البلاد، لكن هذه الهجمات تراجعت في الآونة الأخيرة.

وأكدت السلطات المحلية في ولاية كادونا عملية الخطف التي وقعت الخميس في مدرسة كوريغا لكنها لم تحدد عدد الطلاب المختطفين الذي يتم تقييمه حاليا.

وقال سكان إن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم.

وصرح ساني عبدالله أحد المعلمين في مدرسة «جي إس إس كوريغا» في منطقة شيكون، بأن طاقم المدرسة تمكن من الفرار مع عدد من الطلاب بينما كان المسلحون يطلقون النار في الهواء.

وقال لمسؤولين محليين «نحاول تحديد العدد الفعلي للأطفال المختطفين»، موضحا أنه «في المدرسة الثانوية لكوريغا هناك 187 طفلا مفقودين بينما في المدرسة الابتدائية فقد 125 طفلا، لكن 25 منهم عادوا».

وصرح محمد آدم أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس «اختطف أكثر من 280 طفلا. اعتقدنا في البداية أن هناك 200 لكن بعد إحصاء دقيق اكتشفنا أن عدد الأطفال المخطوفين يزيد قليلا عن 280».

من جهته، أكد موسى محمد الذي يعيش في المنطقة أيضا أنه سمع في وقت مبكر من الصباح «إطلاق نار من قطاع طرق، قبل أن يعلم أنهم قاموا بجمع الأطفال وخطفوا الطلاب ومعلميهم.. نحو مئتي شخص». وأضاف «نناشد الحكومة مساعدتنا في توفير الأمن».

وفي أغلب الأحيان، تنخفض تقديرات عدد الأشخاص المختطفين أو المفقودين في نيجيريا بعد عودة عدد منهم تمكنوا من الفرار من المهاجمين إلى بيوتهم.

ودانت منظمة العفو الدولية عمليات الخطف في كادونا، ودعت السلطات النيجيرية إلى تأمين حماية أفضل للمدارس.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية على منصة إكس «يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة، ولا ينبغي لأي طفل أن يختار بين تعليمه وحياته».. وأضافت «يجب على السلطات النيجيرية اتخاذ إجراءات فورية لمنع الهجمات على المدارس».