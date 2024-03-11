Monday, 11 March 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطاب حالة الاتحاد يثير ارتياح الديموقراطيين بايدن في أحسن حالاته بلا أي هفوة

3/11/2024 2:11:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق الديموقراطيون شعار «أربع سنوات أخرى!» خلال الخطاب الذي ألقاه جو بايدن أمام الكونغرس فجر الجمعة عن حال الاتحاد، وبدا خلاله الرئيس الأميركي الأكبر سنا في احسن حالاته.
ويراقب الاميركيون عن كثب أي تلعثم أو تعثر أو زلة لسان أو لحظة ارتباك للرئيس البالغ 81 عاما والمرشح لإعادة انتخابه. وعلى الفور تسلط عليها الضوء المعارضة الجمهورية التي تستند إلى أمثلة عديدة لإثبات عدم قدرة بايدن على الحكم.
لكن بايدن لم يرتكب أي هفوة. وتطرق خلال الخطاب أكثر من مرة إلى عمره بروح الدعابة.
وقال مازحا «قد لا يكون الأمر ظاهرا لكنني هنا منذ فترة طويلة».
وأثار ذلك ارتياحا كبيرا في صفوف الديموقراطيين الذين يدركون جيدا أن سن الرئيس سيكون عاملا أساسيا خلال الانتخابات الرئاسية، فقد أثبت الرئيس قدرة كبيرة على التحمل متحدثا بنبرة واضحة وحازمة لأكثر من ساعة. وكانت مظاهر الفرح واضحة في معسكره.
وهتف نواب حزبه الذين غالبا ما كانوا يرتدون ملابس بيضاء «أربع سنوات أخرى!».
وصدرت صيحات استهجان مرة تلو الأخرى عن الجمهوريين ومعظمهم من انصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن بايدن رد في كل مرة بالسخرية من معارضيه.
وبعد خطاب العام الماضي الذي طغت عليه الصيحات المتكررة، طلب الزعيم الجمهوري الجديد لمجلس النواب مايك جونسون من أنصاره الامتناع عن المضايقات الصاخبة خلال كلمة جو بايدن، وامتثلت الغالبية العظمى لهذه التعليمات.
وحدهم النواب الأقرب من دونالد ترامب، الذي سينافس الرئيس المنتهية ولايته في نوفمبر ما لم تكن هناك مفاجأة كبيرة، هم من أرادوا إحداث بلبلة.
وبمجرد دخول جو بايدن إلى الكونغرس كانت مارجوري تايلور غرين تعتمر قبعة ترامب الشهيرة التي تحمل شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجددا».
وكانت النائبة عن جورجيا عمدت العام الماضي إلى مقاطعة الرئيس خلال خطابه، وحذا عدد من الجمهوريين حذوها لكن جو بايدن تجاهلهم وواصل خطابه.
اللافت أن الإحباط من الزعيم الديموقراطي لم يأت فقط من المعسكر الجمهوري، إذ بقيت مجموعة من نائبات اليسار التقدمي بالكوفية الفلسطينية جالسات طوال الخطاب احتجاجا على دعمه لإسرائيل.
ولدى تطرق الرئيس إلى الوضع في غزة، رفعت النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب بتأثر لافتة صغيرة كتب عليها «كفوا عن إرسال القنابل».
وفي نهاية الخطاب الذي استمر ساعة وثماني دقائق احتشد الديموقراطيون حول الرئيس لتبادل بضع كلمات معه أو التقاط صورة.
وتحدى مرشحهم أولئك الذين اعتبروا انه لن يتمكن من تخطي اختبار خطاب حال الاتحاد في الكابيتول.
من جهته، علق دونالد ترامب على الهواء مباشرة على الخطاب عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال» لكن الموقع تعطل مرات عدة.
وانتقد الجمهوري بشكل خاص مظهر جو بايدن قائلا بسخرية «تسريحة شعره من الأمام أفضل بكثير من الخلف» قبل أن يشير إلى أن الرئيس الديموقراطي يسعل باستمرار.
وكتب رجل الأعمال السابق «يبدو غاضبا للغاية عندما يتحدث، وهذه علامة على الأشخاص الذين يعرفون أنهم يخسرون».

MENAFN11032024000130011022ID1107958743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث