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بلاغ عن هجوم وانفجارين قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية

3/11/2024 2:11:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة، بأنها تلقت بلاغا عن هجوم وانفجارين قرب سفينة على بعد 50 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن في اليمن.
وأشارت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية، إلى أن «الربان أبلغ عن انفجارين أمام السفينة»، لافتة إلى أن «السفينة وطاقمها بخير».
وقبيل ذلك أوردت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أيضا علمها بوقوع «حادث على بعد نحو 52 ميلا بحريا» إلى جنوب عدن، من دون مزيد من التفاصيل.

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