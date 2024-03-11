بلاغ عن هجوم وانفجارين قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة، بأنها تلقت بلاغا عن هجوم وانفجارين قرب سفينة على بعد 50 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن في اليمن.
وأشارت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية، إلى أن «الربان أبلغ عن انفجارين أمام السفينة»، لافتة إلى أن «السفينة وطاقمها بخير».
وقبيل ذلك أوردت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أيضا علمها بوقوع «حادث على بعد نحو 52 ميلا بحريا» إلى جنوب عدن، من دون مزيد من التفاصيل.
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