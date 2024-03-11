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القسام إسرائيل تمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا بفلسطين

3/11/2024 2:11:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة إن الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت شهرها السادس ولايزال العدو يمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا.
وأضاف في كلمة له ان ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى، فيما قوانين المجتمع الدولي البالية مجيرة لحماية الظلم والعدوان بسطوة من الإدارة الأميركية.
وقال: هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة، وشعبنا يقف أمام عدوان صهيوني أميركي غير مسبوق في التاريخ.
وتابع: ان دول العالم تقف عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسان، والعربدة الصهيونية تصاعدت مع وصول أكثر حكومة تطرفا ونازية للحكم في الكيان كانت تخطط لما تقوم به.
وأضاف أن يدا ظالمة ومرتجفة ترتفع في مجلس الأمن لتعطيل كل محاولة ولو كانت شكلية لنصرة المظلومين.
وقال: نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته ولدينا المزيد، لن يهنأ العدو على أرضنا، ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه.
وتحدث قائلا: نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال، مؤكدا الصهاينة لا يعيرون أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك.
وتابع بالقول «ندعو أبناء شعبنا للنفير والزحف للأقصى والرباط فيه وعدم السماح للاحتلال بفرض الوقائع على الأرض»، مضيفا: «واجب كل حر الالتحام بتضحيات أهل غزة ومقاومتها وإفشال محاولة تقسيم الأقصى».

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