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إصابة إسرائيليين بإطلاق نار وتفجير عبوة قرب موقع عسكري بالضفة وكتيبة جنين تعلن مسؤوليتها

3/11/2024 2:11:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل الجمعة بجروح في عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة قرب موقع "حومش" العسكري جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن اثنين أطلقا نحو 30 عيارا ناريا نحو الموقع العسكري فرد عليهم المقاتلون بالمثل.
وذكرت الإذاعة أن المنفذين لاذا بالفرار باتجاه بلدة سيلة الظهر قرب جنين، مشيرة إلى نقل المصابين عبر طائرة هيليكوبتر إلى مستشفى بيلينسون.
وأفادت الإذاعة بأن هناك حالتين خطيرتين جدا جراء إصابتهما بالرصاص وبتفجير عبوة ناسفة، بينما الإصابة الثالثة جروحها من طفيفة إلى متوسطة.
وقال متحدث عسكري للإذاعة "خلال عملية استباقية لقوات جيش الدفاع قرب قرية سيلة الظهر، أطلق مخربون النار تجاه الحاجز العسكري وعند مطاردتهم من قبل الجنود تم تفجير عبوة ناسفة تجاه القوة المطاردة"، مشيرا إلى أن "القوات بدأت بالبحث عن المنفذين".
من جهتها، أعلنت "كتيبة جنين" المسلحة التي تنشط في المدينة منذ عدة أشهر في بيان مقتضب، مسؤوليتها عن العملية المزدوجة.
كما صدحت مكبرات المساجد في جنين ومخيمها بالتكبير بعد العملية التي جاءت بعد وقت قصير من مقتل ناشط فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل محمد الشلبي (39 عاماً) برصاص قوات إسرائيلية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
بدورها، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزل الشلبي وطالبته عبر مكبرات الصوت بالخروج وتسليم نفسه.
وذكرت المصادر لـ "شينخوا"، أن القوات اقتحمت المنزل لاحقا وقتلت الشلبي واحتجزت جثمانه، مشيرة إلى أنه أحد أعضاء "كتيبة جنين" المسلحة، والتي تنشط في جنين منذ عدة أشهر قبل انسحابها من البلدة.
وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن اشتباكات وقعت بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في البلدة.

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