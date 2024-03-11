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إشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية

3/11/2024 2:11:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية.
وجاء في القرار:
مادة (1)
تشهر جمعية اللوكيميا والليمفوما وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية:
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، والتي تهدف إلى متابعة الدراسات والبحوث العلمية للارتقاء في الخدمات الطبية لمرضى أمراض الدم السرطانية، عمل منصة استرشادية بين المرضى والمعالجين لتبادل الآراء والخبرات، المساهمة في نشر المحاضرات التوعوية الخاصة بأمراض سرطان الدم، المساهمة في تسهيل وصول المرضى للمختصين بأمراض سرطان الدم، توعية المجتمع بالمرض ومسبباته وأعراضه وطرق علاجه، تقديم المقترحات للجهات التشريعية فيما يخص القوانين التي تخدم المرضى والمتعافين من أمراض الدم السرطانية، المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية، إقامة الأنشطة والمشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية فيما يخدم الصحة النفسية للمرضى.
والأعضاء هم:
٭ د. فاطمة موسى خداده
٭ جنان عبدالحميد التميمي
٭ عبدالعزيز داود المرزوق
٭ فاطمة عبدالواحد معرفي
٭ لطيفة يوسف الهاجري
٭ د. سلوى علي المعيوف
٭ مريم مرشد الرشدان
٭ مريم عبدالله خورشيد
٭ د. عبدالعزيز عبدالمحسن حمادة
٭ د. بسام محمد الفودري
٭ عبدالعزيز محمد القطامي
٭ زيد عبدالله النفيسي
٭ عبير عبدالرحمن العوضي
٭ مساعد هاشل الهويشل
٭ غدير فيصل العميري
٭ هاشم عبدالمحسن الموسوي
٭ دانه علي بهبهاني
٭ أحمد محمد حسن تقي
٭ عبدالله محمد جاسم الصايغ
٭ د. أحمد محمد الحريجي
٭ أحمد خالد العبدالكريم
٭ منيرة محمد المراغي
٭ فرح محمد السلطان
٭ نورة أنور اسماعيل حسين
٭ عزة عبدالعزيز المسلم
٭ د. ابراهيم محمد الخليفي
٭ عبدالوهاب جاسم التوره
٭ د. وداد عبدالقادر الشطي
٭ خالد محمد العصفور
٭ طارق سليمان الشعيل
٭ الطاف زبن المطيري
٭ د. محمد سليمان ابراهيم
٭ فهد علي السعيد
٭ مريم بدر اليعقوب
٭ د. خديجة فيصل العلاج
٭ الهام حسن غلوم
٭ د. أنور عبدالله البنا
٭ د. مريم عبدالرزاق العوضي
٭ د. سالم حمد الشمري
٭ د. عبدالرضا عباس اسماعيل
٭ د. يحيى حجي محميد المحميد
٭ سعود يوسف المضف
٭ صفاء حميد موسى الاستاذ
٭ د. ابراهيم بدر ابراهيم الرخيص
٭ د. وليد عبدالملك الدعيج
٭ عبدالعزيز سعود المذكور
٭ علي عبدالحميد التميمي
٭ د. ياسر محمد حسن رمضان
٭ د. ايمان ابراهيم علي محمد
٭ د. سارة حيدر علي مراد
٭ فهد عبدالكريم عاشور
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

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