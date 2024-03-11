الكويت تندد بالتدمير الممنهج لدور العبادة في قطاع غزة

MENAFN - Al-Anbaa) نددت الكويت بتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لدور العبادة في قطاع غزة، مؤكدة أنه أكبر دليل على العنصرية الممنهجة واستمرار القمع والتدمير الدموي ضد المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين في حلقة نقاشية حول «مكافحة الكراهية الدينية» بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيڤ في دورته الـ 65 المتواصلة أعمالها إلى الخامس من أبريل المقبل.

كما ندد السفير الهين في الكلمة بمظاهر التعصب والتمييز والانتهاكات المتعمدة والعلنية من خلال التدنيس المتكرر للمصحف الشريف تحت ستار حرية التعبير، معتبرا إياه عملا استفزازيا واضحا للقيم والمبادئ الإسلامية السمحة.

وأكد في المقابل أهمية نشر التسامح والسلام وتعزيز الاعتدال بين الأديان مجددا دعوة الكويت للمجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة ما يتعلق بالمادتين الـ 19 والـ 20 منه، مشددا على رفض الكويت أي سياسات تربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبث المزيد من الكراهية والعنصرية في العالم ويسهم في تقويض الجهود الدولية في هذا الإطار.

وقال إن الكويت تحث جميع المجتمعات مهما كانت خلفياتها الدينية والثقافية على السعي للاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الشعوب والعمل على معالجة الثغرات في قوانين الدول الوطنية لدعم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان.

وأكد حرص الكويت على «دعم جهاتها الوطنية لتعزيز مفهوم الوسطية وتجديد نمط الخطاب الديني لعكس صورته الصحيحة»، مشيرا إلى تدشين وزارة العدل مركزا لتعزيز الوسطية لنشر الاعتدال والتوعية المجتمعية للتصدي للكراهية، إلى جانب تعزيز روح المواطنة والانتماء للتصدي لاستغلال البعض ربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب.