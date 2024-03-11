تعيين سفير الكويت بالأردن حمد المري سفيراً محالاً لدى فلسطين

تعيين سفير الكويت بالأردن حمد المري سفيراً محالاً لدى فلسطين
التاريخ
3/11/2024 2:11:43 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين سفير محال لدى فلسطين، ونص على الآتي:
مادة أولى
يُعين حمد راشد المري - سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت محالا لدى دولة فلسطين.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
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