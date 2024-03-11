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تعيين سفير الكويت بالأردن حمد المري سفيراً محالاً لدى فلسطين

3/11/2024 2:11:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين سفير محال لدى فلسطين، ونص على الآتي:
مادة أولى
يُعين حمد راشد المري - سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت محالا لدى دولة فلسطين.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

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