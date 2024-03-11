تعيين سفيرنا لدى روسيا راشد العدواني سفيراً محالاً في بيلاروسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين د. راشد العدواني سفير الكويت لدى روسيا سفيرا محالا لدى بيلاروسيا.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يُعين د. راشد حماد العدواني - سفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت محالا لدى جمهورية بيلاروسيا.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية.
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