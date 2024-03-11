تعيين سفيرة الكويت بأميركا الزين الصباح سفيرة محالة لدى جامايكا

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح سفيرة محالة لدى جامايكا.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
تُعين الزين صباح ناصر السعود الصباح - سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية - بالإضافة إلى عملها - سفيرا لدولة الكويت محالا لدى جامايكا.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
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