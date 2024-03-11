بالفيديو.. القوة البحرية الكويتية نفذت تمرين ((النسيم العربي)) 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) قامت القوة البحرية بتنفيذ تمرين «النسيم العربي» 2024 بمشاركة غواصين التطهير والتخلص من المتفجرات بكتيبة الغواصين ووحدات الغواصين التابعة للقوات الفرنسية والمنعقد في الكويت خلال الفترة من 22 فبراير حتى 7 مارس الجاري.
وتضمن التمرين المسح البحري وتطهير المراسي الرحوية البحرية الخاصة بتعبئة الناقلات النفطية.
ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات بين الجانبين والتدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تطهير الألغام البحرية والتخلص من المتفجرات.
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