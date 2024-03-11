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ممثل أمين عام الأمم المتحدة: دور حيوي للمرأة الكويتية في تقدم المجتمع

3/11/2024 2:11:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لدى الكويت غادة الطاهر بالدور الحيوي والفاعل الذي تلعبه المرأة الكويتية في تقدم المجتمع، مشيرة إلى مساهماتها الكبيرة والمميزة بمختلف القطاعات.
وقالت الطاهر في تصريح لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام إنه «وبينما نحتفل بيوم المرأة العالمي يشرفني أن أسلط الضوء على المساهمات العميقة للمرأة في الكويت وفي جميع أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن الاحتفال اليوم ليس بإنجازاتهن فحسب بل يعد اعترافا بالتحديات الهائلة التي يواجهها العديد من النساء يوميا في مختلف المجالات.
وأضافت: ندرك أن الفوارق بين الجنسين لاتزال قائمة، وأن هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لضمان تكافؤ الفرص للمرأة في جميع جوانب الحياة وأنه لاتزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز تمكين المرأة في القيادة اجتماعيا واقتصاديا وإزالة الحواجز التي تعوق إمكاناتها الكاملة.
وأشارت إلى موضوع هذا العام وهو «كسر التحيز» الذي تردد صداه بقوة بينما نتعامل مع الصور النمطية والأحكام المسبقة المتأصلة بعمق، مؤكدة انه من الضروري تنفيذ القوانين والتشريعات ذات الصلة وتعزيز بيئة تقدر التنوع والشمول لتمهيد الطريق لمجتمع أكثر عدلا وإنصافا.
وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل «بالتعاون مع شركائنا في الكويت» الدعوة إلى السياسات التي تعزز رفاهية المرأة وقدرتها على الصمود.
وذكرت أن تمكين المرأة ليس مجرد ضرورة أخلاقية فحسب بل هو «استثمار إستراتيجي في التنمية المستدامة لمجتمعاتنا»، لافتة إلى مضامين رؤية كويت 2035 الركيزة السادسة المتعلقة برأس المال البشري.
وتابعت: ونحن نحتفل بيوم المرأة من الضروري أن نعرب عن تضامننا الصادق مع النساء الصامدات في فلسطين اللاتي يواجهن تحديات فريدة وسط ظروف جيوسياسية معقدة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم المرأة الفلسطينية في سعيها للحصول على الحقوق والكرامة والتمكين، مضيفة أنه «إدراكا للقوة الاستثنائية التي أظهرتها المرأة الفلسطينية، فإننا نقف متحدين في الدعوة إلى دمجها وأمنها وتحقيق تطلعاتها إلى مستقبل عادل ومزدهر».

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