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بدء حملة الانتخابات الرئاسية في السنغال المقررة في 24 مارس

3/11/2024 2:11:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت أمس الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 مارس في السنغال، بأول تجمّع عام في دكار نظمه أحد المرشحين التسعة عشر، حسبما أفادت «فرانس برس».
وبدأ خليفة سال، أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات والرئيس السابق لبلدية دكار، جولة في عدة أحياء بالعاصمة.
واستقبله مئات المناصرين بعدما انتظروا بصبر وصوله في اجواء احتفالية، على وقع عازفي الإيقاع والأغاني التي بثت عبر مكبرات الصوت، وسط تصفيق حاد.
وكان من المفترض أن يصوت السنغاليون في 25 فبراير، لكن الرئيس ماكي سال أثار استياء بقراره تأجيل الاقتراع إلى الثالث من فبراير، قبيل بدء الحملة الانتخابية.
وبعد غموض استمر شهرا وأثار قلق الرأي العام الوطني وجزء من المجتمع الدولي، تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 24 مارس، قبل انتهاء ولاية ماكي سال في 2 ابريل.
وتم تقليص الحملة بحكم الضرورة من ثلاثة أسابيع إلى أسبوعين على أن تنتهي منتصف ليل 22 مارس.
وأعرب العديد من السنغاليين لوكالة «فرانس برس» عن حماستهم للتصويت.

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