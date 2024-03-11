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الجيش الأميركي يعلن إسقاط 15 مسيرة هجومية للحوثيين

3/11/2024 2:11:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأميركي أنه أسقط أمس مع القوات المتحالفة 15 مسيّرة هجومية أطلقها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن.
بعيد الإعلان الأميركي، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس إن الحوثيين نفذوا «عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت سفينة (بروبل فورتشن) الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما العملية الثانية استهدفت من خلالها عددا من المدمرات الحربية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن» بـ 37 مسيرة.
وتشير مواقع تتبع السفن إلى أن السفينة بروبل فورتشن تحمل علم سنغافورة، لكنها لم تبلغ عن موقعها الحالي.
وهذا الهجوم هو من أكبر الهجمات التي يشنها الحوثيون مذ بدأوا في نوفمبر استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن الهجوم الحوثي «الواسع النطاق» وقع قبيل الفجر، مشيرة إلى أن القوات الأميركية وحلفاءها رأوا في المسيرات «تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة».
وأضافت في منشور على منصة «إكس» أن «سفن وطائرات البحرية الأميركية إلى جانب العديد من سفن وطائرات التحالف أسقطت 15» من تلك المسيرات.
وتابعت: «تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا».

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