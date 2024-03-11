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الآلاف يتظاهرون في لندن مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة

3/11/2024 2:11:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف الأشخاص في لندن أمس للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد خمسة أشهر على بدء الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وانطلق المتظاهرون وسط انتشار كثيف للشرطة، من منطقة «هايد بارك كورنر» في وسط العاصمة البريطانية في اتجاه مقر السفارة الأميركية، حيث وضعت منصة لإلقاء خطابات.
ودعت مجموعة «حملة التضامن مع فلسطين» إلى التظاهرة.
وحمل مشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وردد البعض شعار «فلسطين حرة» وطالبوا بوقف إطلاق النار «الآن» ونددوا بمقتل أكثر من 30 ألف شخص جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها «أوقفوا الحرب في غزة»، أو «أوقفوا الإبادة».
وأعلنت الشرطة التي اتهمها بعض السياسيين من الجناح اليميني في الحزب المحافظ الحاكم بالتساهل مع المتظاهرين، أنها ستؤدي عملها «من دون خوف أو تحيز» وستبقى «مستقلة ومحايدة» مدافعة عن «الحق الديموقراطي» بالتظاهر.
وقالت قائدة الشرطة في لندن كارين فيندلاي في بيان «من الواضح أننا نعمل في سياق نفهم فيه أن مجتمعاتنا اليهودية والمسلمة ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء جرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للمسلمين وإزاء شعورها بالأمان في لندن».

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