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الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين

3/11/2024 2:11:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجمع نحو 15 ألف شخص في وسط مدريد أمس للتعبير عن معارضتهم لقانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وأكدت وكالة فرانس برس أن متظاهرين حملوا لافتة كبيرة عليها صورة لسانشيز بشاربي هتلر. وكتبت على اللافتة عبارة «إسبانيا لم تعد ديموقراطية. بدأت تصبح دكتاتورية» باللغة الانكليزية.
وانتقدت المحامية آنا غارسيا البالغة 50 عاما «تبادل الأصوات» الذي يريد سانشيز القيام به للبقاء في السلطة، ورأت أن «الديموقراطية تسير بشكل سيئ، ولا شيء يوقف سانشيز».
ونظمت التظاهرة التي شارك فيها ممثلون لأحزاب اليمين واليمين المتطرف، بعد إقرار لجنة العدل في مجلس النواب قانون العفو.
وسيعرض مشروع القانون في وقت قريب جدا على مجلس النواب ليصوت عليه، وفي حال تبناه سيرفع لاحقا إلى مجلس الشيوخ.
ويشكل مشروع قانون العفو عن مئات الانفصاليين الكاتالونيين موضوعا رئيسيا في اسبانيا منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في يوليو، والتي لم تسمح لأي من الحزبين الرئيسيين وهما الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز والحزب الشعبي بزعامة ألبرتو نونيز فيخو بالحصول على غالبية واضحة.
ووعد سانشيز بمنح عفو مثير للجدل عن الانفصاليين الكاتالونيين الذين تمت محاكمتهم على خلفية دورهم في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال، مقابل دعم النواب الانفصاليين الكاتالونيين له في تصويت على الثقة في البرلمان ومنحه ولاية جديدة على رأس الحكومة.

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