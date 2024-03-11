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دول تستأنف تمويل أونروا مجددا

3/11/2024 2:11:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استأنفت المزيد من الدول مساهماتها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أسابيع من تعليقها اثر اتهام إسرائيل لـ 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس في إسرائيل.
وأعلنت السويد أمس أنها ستستأنف مساعدتها لـ «أونروا» بمبلغ أولي قدره 20 مليون دولار بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها. وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على اتهاماتها.
وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.
بدورها، أعلنت كندا استئناف تمويل «أونروا» بعد أكثر من شهر على تعليقه.
وقال وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مؤتمر صحافي أمس الأول «أعلن استئناف كندا تمويل الأونروا».
وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الخميس مساعدة إضافية بقيمة عشرين مليون يورو للوكالة الأممية.

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