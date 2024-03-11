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انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان للمرة الثانية

3/11/2024 2:11:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، أمس رئيسا لباكستان، وذلك للمرة الثانية بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين العامين 2008 و2013، وفق ما أفادت محطة «جيو نيوز» الاخبارية.
وحظي زرداري بتأييد 411 صوتا مقابل 181 صوتا نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة.
من جهة اخرى، دخلت باكستان أسبوعها الرابع من تعطيل منصة «إكس» على المستوى الوطني، فيما يخوض ناشطون معركة حقوقية لإعادة تفعيل المنصة في بلدهم.
وحجبت منصة «إكس» في باكستان بعدما دعا حزب «حركة الإنصاف» بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد إقرار أحد المسؤولين بتزوير الأصوات في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وتتعرض «حركة الإنصاف» التي يقودها خان لحملة قمع يدعمها الجيش منذ ما قبل انتخابات الثامن من فبراير وقد تم حظر تجمعاتها الانتخابية وتوقيف قادتها واستهدف أعضاء الحزب بحملة اعتقالات ورقابة مشددة. ورفع صحافيون وأكاديميون دعوى أمام محكمة السند العليا في مدينة كراتشي الكبرى ضد هيئة الاتصالات الباكستانية بسبب انقطاع الخدمة. وقال محاميهم عبد المعز جافيري إن «إكس هي منصة مشتركة للتعليق في باكستان، وإذا قمتم بحظرها فأنتم تحرمون الخطاب العام من الأكسجين وهو أمر غير قانوني».

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