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السباق الرئاسي ينطلق جديا وبايدن يستهله بجولة على الولايات الأساسية

3/11/2024 2:11:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثف الرئيس الأميركي جو بايدن حملته مع نقله رسالته الانتخابية إلى ولايات بالغة الأهمية في المعركة الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وكانت ولاية بنسلفانيا المحطة الأولى لبايدن ضمن جولة شهر مارس التي ستشمل جميع الولايات الرئيسية التي ستشهد منافسة، مع بدء السباق بشكل جدي للحؤول دون عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وفي كلمة إلى أنصاره في بنسلفانيا «المتأرجحة» صوب بايدن على خصمه دونالد ترامب قائلا إنه: «يحاول والجمهوريون من مؤيدي «ماغا» سلب حرياتنا، وهذه ليست مبالغة». وماغا (+MAGA+) هي اختصار لشعار ترامب «لنجعل أميركا عظيمة مجددا». وأضاف بايدن: «حسنا، هل تعرفون؟ لن نسمح له بذلك».
وانتقد بايدن سلفه الجمهوري لاجتماعه الجمعة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قائلا إن الأخير «يبحث عن الديكتاتورية».
وألقت جيل بايدن قرينة الرئيس، كلمة حماسية في الفعالية الانتخابية في مدينة فيلادلفيا، قدمت خلالها زوجها وتحدثت أيضا عن ترامب. وأشادت السيدة الأميركية الأولى بأداء زوجها خلال إلقائه خطاب حال الاتحاد فجر الجمعة.
غير أن عشرات الأشخاص تظاهروا أمام مكان انعقاد التجمع الانتخابي احتجاجا على دعم بايدن لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة.
ومن بنسلفانيا توجه بايدن إلى أتلانتا في ولاية جورجيا، حيث عقد ترامب اجتماعا حاشدا في اليوم ذاته.
ثم ينتقل الرئيس إلى ولايات نيوهامبشر وويسكونسن الأربعاء وميشيغان الخميس.
وخلال الجولة، يرجح أن يسعى بايدن للبناء على زخم خطاب حال الاتحاد، والذي تقدر شركة الاستشارات نيلسن أن 32 مليون شخص تابعوه، مقارنة بـ 27 مليونا العام الماضي.
ألقى بايدن الخميس خطابا هو من الأكثر حماسة من منصة الكونغرس، ليحول المناسبة التي عادة ما تكون رسمية وتقليدية، إلى حدث أشبه بتجمع سياسي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحافيين الذين رافقوه إلى فيلادلفيا إن بايدن «حقق إنجازا كبيرا».
وسبق أن أعلن ترامب أنه مستعد لمواجهة بايدن في مناظرة تلفزيونية «في أي وقت وأي مكان». لكن بايدن قال للصحافيين إن ذلك «يعتمد على سلوك» منافسه.
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة سياسية أميركية عن خطط لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وهو ما يخشى الديموقراطيون من أن يؤدي إلى تقسيم قاعدتهم الانتخابية.
وقالت منظمة «نو ليبلز» الوسطية، وهي ليست حزبا سياسيا رسميا وتصف نفسها بأنها «حركة وطنية للأميركيين ذوي المنطق السليم» إنها ستبدأ عملية اختيار مرشحها هذا الأسبوع.
ولم تذكر المنظمة أسماء أي مرشحين محتملين، وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن العديد من السياسيين المرتبطين بها استبعدوا الترشح، ما يلقي بظلال الشك على التحدي الذي قد تمثله.
ومع ذلك عبر الديموقراطيون، وإن بشكل غير علني، عن مخاوف من احتمال أن تتمكن «نو ليبلز» من جذب ناخبين مترددين وإبعادهم عن بايدن في انتخابات نوفمبر.
وقال رئيس المجموعة مايك رولينغز عقب اجتماع عبر الإنترنت مع الأعضاء «رغم أننا التقينا افتراضيا إلا أن مشاعرهم ورغباتهم في جمع هذه الأمة المنقسمة كانت واضحة».
ونقل بيان صحافي عن رولينغز أن 800 مندوب صوتوا «بالإجماع تقريبا» تأييدا لتقديم مرشح رئاسي مضيفا: «كان من الواضح أن هؤلاء المواطنين يعتقدون أن هذه قضية عادلة وأن نو ليبلز يجب أن توفر للأميركيين خيارا إضافيا يريدونه».
وكتب رايان كلانسي كبير الاستراتيجيين في المجموعة على منصة إكس أمس الأول «لم تختر نو ليبلز بطاقة بعد وأي أسماء متداولة هي مطروحة من آخرين. سنعلن عن عملية الاختيار الرسمية الخميس في 14 مارس، وسنعلن عن مزيد من التفاصيل فيما بعد».
تأسست نو ليبلز في 2009 بمسعى من الناشطة في جمع التبرعات للديموقراطيين نانسي جيكوبسون، وهي حاليا المسؤولة التنفيذية للمنظمة التي تحمل شعار «لا يسار ولا يمين. إلى الأمام».
وتقدم المجموعة نفسها على موقعها الإلكتروني كحل للعديد من الناخبين غير الراضين عن الاختيار بين بايدن (81 عاما) وترامب (77 عاما).

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