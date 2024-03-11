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وكيل ((الشؤون)) يثني على مبادرة زين للاتصالات لدعم أنشطة الرعاية الاجتماعية

3/11/2024 2:11:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أثنى وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز ساري على شركة زين للاتصالات على جهودهم المثمرة لدعمهم السنوي لأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية والتي من أبرزها: مشروع الماجلة الرمضانية للأسر المعسرة من أبناء الحضانة العائلية بالتبرع بنحو 150 سلة غذائية لسد احتياجاتهم قبل شهر رمضان المبارك والتي تشرف عليها إدارة التوعية والإرشاد جاء ذلك على هامش استقباله مدير إدارة العلاقات العامة بشركة زين للاتصالات حمد المصيبيح.
من جهته، قال مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان إن من المبادرات التي تسعى إليها الإدارة في شهر رمضان توزيع الماجلة الرمضانية لأبناء الحضانة العائلية من الأسر المحتاجة والمتعففة قبل وقت كاف من قدوم شهر رمضان المبارك.. بتبرع كريم من شركة زين للاتصالات وجمعية إحياء التراث الاسلامي.
وتأتي مبادرة شركة زين للاتصالات وجمعية إحياء التراث الإسلامي ضمن الشراكة المجتمعية بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لعامه الواحد والعشرين على التوالي في دعم قطاع الرعاية الاجتماعية. وأضاف القطان بأنه تم البدء في توزيع الماجلة الرمضانية من يوم الأربعاء الفائت ومستمر إلى ثاني يوم من رمضان.

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