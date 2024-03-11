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وزير الشؤون: دور أساسي للمرأة الكويتية في تقدم الدولة وبنائها نحو مستقبل أفضل

3/11/2024 2:11:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس السعود إن دور المرأة الكويتية أساسي ومهم جدا في تقدم الدولة وبنائها نحو مستقبل افضل.
وهنأ الشيخ فراس السعود المرأة الكويتية التي «تعتبر شريكا أساسيا في التنمية» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 8 مارس من كل عام، مؤكدا أن الكويت تولي المرأة اهتماما كبيرا وتحرص دائما على دعمها وتمكينها لما لها من دور إيجابي في جميع المجالات.
وأشار إلى أن المرأة شريكة في التنمية ومربية للأجيال وصانعة للتغيير ومحركة للتطوير في المجتمع و«حققت إنجازات ومكتسبات مهمة في الكثير من ميادين العمل»، كما أنها شاركت في وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأشرفت على تنفيذها لتسهم في التقدم المجتمعي داخل الدولة.

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