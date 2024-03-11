وزير الشؤون: دور أساسي للمرأة الكويتية في تقدم الدولة وبنائها نحو مستقبل أفضل

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس السعود إن دور المرأة الكويتية أساسي ومهم جدا في تقدم الدولة وبنائها نحو مستقبل افضل.
وهنأ الشيخ فراس السعود المرأة الكويتية التي «تعتبر شريكا أساسيا في التنمية» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 8 مارس من كل عام، مؤكدا أن الكويت تولي المرأة اهتماما كبيرا وتحرص دائما على دعمها وتمكينها لما لها من دور إيجابي في جميع المجالات.
وأشار إلى أن المرأة شريكة في التنمية ومربية للأجيال وصانعة للتغيير ومحركة للتطوير في المجتمع و«حققت إنجازات ومكتسبات مهمة في الكثير من ميادين العمل»، كما أنها شاركت في وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأشرفت على تنفيذها لتسهم في التقدم المجتمعي داخل الدولة.
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