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سفير بنغلاديش: أدعو الكويتيين لزيارة بلادنا

3/11/2024 2:11:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظمت سفارة بنغلاديش لدى الكويت «المعرض السياحي 2024» في القاعة متعددة الأغراض بحديقة الشهيد «المرحلة الثانية» بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام أسامة المخيال كضيف رئيسي وعدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي، وكبار المسؤولين الحكوميين في الكويت، ومنظمي الرحلات السياحية من بنغلاديش والكويت، وأعضاء رابطة المسافرين الكويتية، والجالية البنغلاديشية في الكويت، وممثلين عن وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية.
وفي كلمته خلال المعرض، شكر سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء إم دي عشيق الزمان الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام أسامة المخيال، على تشريفه هذه المناسبة كضيف رئيسي، معربا عن خالص شكره لجميع السفراء والضيوف، ومسلطا الضوء على قطاع السياحة في بنغلاديش، مطالبا الجميع بزيارة بنغلاديش في الوقت الذي يناسبهم للاستمتاع بالجمال الطبيعي وكرم الضيافة للشعب البنغلاديشي.
وتم عرض الملصقات واللافتات الملونة واللوحات التي تحتوي على صور خلابة وعروض سمعية وبصرية، وتوزيع كتيبات ترويجية وكتب ومنشورات ومصنوعات يدوية وغيرها لعرض مناطق الجذب السياحي المختلفة في بنغلاديش، كما تم تنظيم سحب لزوار المعرض وتوزيع تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق كجوائز.

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