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السفير الأوكراني: ديبلوماسية الكويت ومواقفها المشرفة تلعب دوراً مهماً في تعزيز التضامن العربي والإقليمي

3/11/2024 2:11:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشاد سفير أوكرانيا لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوتسا بمسيرة الكويت وديبلوماسيتها المؤثرة ومواقفها المشرفة في تعزيز التضامن العربي والإقليمي لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مدللا ذلك بدعم الكويت لبلاده وتقديم المساعدات الإنسانية لها.
وقال بالانوتسا في تصريحات للصحافيين على هامش مأدبة الفطور التي أقامها لممثلي وسائل الإعلام: ممتنون للكويت على دعم الأوكرانيين في ظل الظروف الإنسانية القاسية نتيجة العدوان الروسي المستمر وعلى الرغم من التحديات الحالية، إلا أننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولتينا التي تمت إقامتها منذ 31 عاما في شتى المجالات، خصوصا المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 118.77 مليون دولار في 2023.
وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة وبناء شراكات قوية بين المصدرين الأوكرانيين والشركات في الكويت والشرق الأوسط، لافتا إلى المعرض التجاري الافتراضي الذي أقيم مؤخرا الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أوكرانيا والكويت وفتح الباب أمام المزيد من التبادل التجاري، فضلا عن تطوير التعاون الدولي والنمو الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، شدد على ضرورة بناء تحالف مؤيد لأوكرانيا ومبادرات السلام لتأمين وسائل النصر، مشيرا إلى «صيغة السلام» التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تكتسب دعم العالم تدريجيا، مؤكدا أنها الخطة الوحيدة الواقعية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وضمان الأمن والعدالة للمجتمع الدولي بأكمله، لافتا إلى أن قدرة بلاده على الصمود تتعزز بفضل المساعدات الدولية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة.
«ديبلوماسية زمن الحرب»
أطلقت وزارة الخارجية الأوكرانية موقعا إلكترونيا بعنوان «ديبلوماسية زمن الحرب» يوثق الديبلوماسية الأوكرانية في زمن الحرب خلال العدوان واسع النطاق ويقدم مراجعة شاملة لعمل الديبلوماسيين على مدار العامين الماضيين لتعزيز أوكرانيا وتشجيع الدعم الدولي لمحاربينا وفتح آفاق جديدة لدولتنا وشركاتنا ومواطنينا في العالم.

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