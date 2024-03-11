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الراجحي: لجنة النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني ناقشت ((التعامل مع حالات الاتجار بالبشر))

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير إدارة النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي إن لجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني ناقشت خلال اجتماعها بالمغرب «كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر».
جاء ذلك في تصريح أدلى به الراجحي لـ«كونا» في ختام أعمال اجتماع اللجنة بحضور الدول الأعضاء وبينها الكويت، حيث أقرت عددا من الإجراءات والتوصيات ذات الصلة بمجال النقل الجوي.
وأوضح الراجحي أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المحالة عليه من المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة لاسيما ما يتعلق بدراسة عوائق تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي بين الدول العربية إلى جانب «كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر» بالإضافة إلى «تطوير اللائحة الاسترشادية لحماية المستهلك وحقوق المسافرين».
وأضاف أنه تم كذلك خلال الاجتماع الاتفاق على العمل على تحديث اللوائح الإدارية الخاصة بعمل اللجنة وأهمية التركيز على الدورات التدريبية وكيفية اختيار الدورات والخبراء المقدمين لهذه الدورات، مشيرا إلى أن الاجتماع أقر عددا من التوصيات والإجراءات التي ستعرض لاحقا على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه المقبل بهدف اعتمادها والشروع في العمل بها.

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