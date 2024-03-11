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الأنصاري: مشاركة مميزة للشباب الكويتي بمهرجان الشباب العالمي 2024 في روسيا

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس وفد الهيئة العامة للشباب الكويتية المشارك بمهرجان الشباب العالمي 2024 بمدينة سوتشي الروسية ‏وليد الأنصاري إن مشاركة الشباب الكويتي كانت مميزة بتعريفها للوفود العالمية بالثقافة الكويتية وتراثها وحضارتها العربية والإسلامية.
وأكد الانصاري، في اتصال هاتفي مع «كونا»، أن الشباب الكويتي حرص على إيصال صورة إيجابية عن المجتمع الشبابي بدولة الكويت من خلال مشاركتهم الفعالة بالحلقات النقاشية والبرامج الرياضية والشبابية والتطوعية والثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها المهرجان الذي انطلق مطلع مارس الجاري ويختتم الخميس المقبل، معربا عن خالص شكره للسفارة الكويتية في موسكو وفي مقدمتهم السفير راشد العدواني على ما قدموه من رعاية واهتمام بالوفد المشارك، مثمنا جهود الوفد بالمشاركة في مختلف أنشطة المهرجان، ولاسيما بلجان التحكيم والمعرض الفني والأنشطة الفنية والرياضية.
من جهته، قال نائب السفير الكويتي في موسكو أحمد البعيجان أن مشاركة الوفد الكويتي مشاركة مميزة وواضحة، وأن البصمة الكويتية كانت حاضرة بحضور ايجابي كبير لمسناه عند حضورنا للمعرض والفعاليات، وان الشباب الكويتي أمل المستقبل للكويت واهلها، مؤكدا أن حضوره ومشاركته تأتي بتوجيهات من السفير د.راشد العدواني الذي يحرص على كل ما يمثل الكويت وان السفارة تسعى لتذليل اي مصاعب او تحديات امام الوفد الكويتي.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمشاركة الكويتية بالمهرجان د.فنيس العجمي ـ في تصريح مماثل لـ «كونا» ـ أن المشاركة تعد فرصة للشباب لإبراز مواهبهم العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وان اللجنة التحضيرية التي حرصت على المشاركة والحضور ركزت جل اهتمامها على ابراز الكويت وثقافتها وتسامحها وقبولها للجميع في المهرجان وما لمسناه من حفاوة من الاخوة الروس شيء كبير نعتز به.
ولفت العجمي إلى أن مشاركة الكوادر الشبابية في هذا الملتقى العالمي تعد فرصة لتبادل الخبرات واكتساب المعارف لتطوير العمل الشبابي في البلاد، مشيدا بمشاركة الشابات الكويتيات بالمهرجان، موجها رسالة شكر خاص وكبير للسفارة الكويتية في روسيا وعلى رأسهم السفير د.راشد العدواني الذي حرص ومنذ فتره على التواصل والمساعدة وتسهيل كل الامور ووجدنا حرص ودعم للجهود الكويتية، والشكر موصول لنائب السفير أحمد البعيجان الذي تحمل عناء السفر وشارك مع الوفد الكويتي وركنه الوطني وحضر طيلة الفعاليات دعما ومساندة للكويت وابنائه.
واختتم العجمي: تم توقيع العشرات من بروتوكولات التعاون بين الوفود وهناك رغبه كبيره لدى عدد كبير من وفود دول العالم للتعاون مع الكويت وشبابها.

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