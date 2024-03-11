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21 مناقصة لـ ((الأشغال)) و((هيئة الطرق)) تُطرح خلال العام المالي 2023 - 2024

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت وزارة الاشغال العامة عن 21 مناقصة ضمن استكمال خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023-2024 التي تفوق قيمتها75 الف دينار منها 15 مناقصة تخص الوزارة و6 مناقصات خاصة للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
اما عن المناقصات التي تخص الوزارة وعددها 15 مناقصة فعبارة عن 12 مناقصة للصيانة الجزرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت الست «كل محافظة مناقصتان»، 3 مناقصات احداهما لأعمال تنفيذ حراج السيارات بمنطقة امغرة، والثانية لأعمال صيانة وترميم وأعمال انشائية لمباني وزارة الاشغال والمناقصة الثالثة لصيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير.
وفيما يخص الـ 6 مناقصات التي تخص مشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري فهي عبارة عن مناقصة للصيانة العامة لطريق السالمي ومناقصة عامة لطريق الدائري السادس والسابع ومناقصة لصيانة طريق الصبية ومناقصة لصيانة طريق الملك فهد وطريق الفحيحيل ومناقصة لصيانة طريق الجهراء وطريق العبدلي ومناقصة لصيانة طريق الدائري الأول وتقاطعات الدائري الثالث والرابع والخامس وطريق الملك فيصل.

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