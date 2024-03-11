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فهد اليوسف تفقّد الحدود والجزر الشمالية: المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية لحفظ أمن البلاد واستقرارها، وهو الهدف الأسمى الذي يعمل الجميع من أجله.
تصريح الشيخ فهد اليوسف جاء خلال تفقده عددا من المواقع على الحدود الشمالية للبلاد تضمنت زيارة جزر بوبيان ووربة ومسكان والمنصة البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية «فنر بوبيان» وميناء مبارك والنقاط الأمنية الحدودية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية يرافقه عدد من قيادات الجيش الكويتي ووزارة الداخلية.
وقد نقل اليوسف خلال جولته تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وتقديرهم للدور البطولي الذين يقومون به، وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
وخلال الجولة استمع الشيخ فهد اليوسف إلى شرح مفصل قدمه أمار المواقع العسكرية التي تمت زيارتها، أوضحوا من خلاله طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بتنفيذها وحداتهم، مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التي يتمتع بها منتسبوها، وحجم التنسيق والتعاون العسكري القائم والمشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية من خلال تنفيذ العديد من المهام والواجبات والتدريبات المشتركة.

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