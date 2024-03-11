Monday, 11 March 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية تعلن أسماء الفائزين بمسابقة ديوان شهداء العزة

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية سعود البابطين أسماء الفائزين بمسابقة (ديوان شهداء العزة).
وأشار البابطين في مؤتمر صحافي عقد بمقر مكتبة (البابطين المركزية للشعر العربي) إلى أن هذه المسابقة أطلقها والده الراحل عبدالعزيز البابطين في 23 أكتوبر الماضي انطلاقا من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزما بها حيث كان - رحمه الله - حريصا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة، فكان أول من «انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعرا».
وأوضح البابطين أنه بحلول موعد انتهاء فترة تلقي المشاركات في 30 نوفمبر الماضي كان عدد القصائد التي وصلت المؤسسة 1410 قصائد تقدم بها 1246 شاعرا وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية.
ولفت إلى أن المؤسسة بدأت باتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التحكيم وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب.
وبين أن عمل اللجنة استمر قرابة ثلاثة أشهر عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي، مضيفا أن تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم انتهت إلى انتخاب 710 قصائد للمشاركة في الديوان واختيار القصائد الفائزة. وأكد البابطين أنه التزاما من المؤسسة بنهج الراحل عبدالعزيز البابطين في تقدير الشعر وقيمته وأهميته في التعبير عن مواقف الإنسان العربي وآماله وطموحاته والاحتفاء بالشعراء وإيماننا معه جميعا بأن الشعراء هم ضمير الأمة العربية.
وبين أن المؤسسة قررت رفع قيمة جوائز المسابقة لتكون الجائزة الأولى 15 ألف دولار فاز بها: الشاعر محمد عبو من الجزائر عن قصيدته (حداء شارب الريح) والجائزة الثانية 10 آلاف دولار فاز بها الشاعر وضاح حاسر من اليمن عن قصيدته (وطن يصلي في الجحيم) أما الجائزة الثالثة فقيمتها 5 آلاف دولار فاز بها أحمد هاش من البحرين عن قصيدته (شهيد مخضب بالورد). وأشار البابطين إلى إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين في 21 مايو المقبل في (مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي) بحضور مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف الأقطار العربية.

MENAFN11032024000130011022ID1107958709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث