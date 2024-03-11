حمد جابر العلي يستقبل رواد ديوانه كل ثلاثاء
التاريخ
3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يستقبل الشيخ حمد جابر العلي ضيوف ورواد ديوان «الشامية» كل ثلاثاء من شهر رمضان المبارك بعد صلاة التراويح.
سائلا المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية.
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