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((الكويت وعلاقاتها مع فرنسا)) كتاب بالفرنسية يُؤرّخ فيه وليد السيف العلاقات بين البلدين وتطورها

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوسف غانم
ترسيخا للعلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت وفرنسا، وتسهيلا على قراء الفرنسية من سياسيين وأكاديميين وباحثين وطلبة ومهتمين، أصدر د.وليد حمد السيف كتابه الجديد بعنوان «الكويت وعلاقاتها مع فرنسا»، وذلك في 25 فبراير 2024 بالتزامن مع أعياد الكويت الوطنية.
ودشن الكتاب في باريس يوم 29 فبراير في حفل استقبال العيد الوطني الذي أقامته سفارة الكويت هناك، بحضور كبار الشخصيات الفرنسية وسفراء وديبلوماسيين وطلبة وطالبات الكويت الدارسين في فرنسا. كما عرضت سفارة فرنسا في الكويت الكتاب في 3 مارس بمناسبة انطلاق شهر تعزيز الفرنكوفونية في الكويت.
وجاء الكتاب باللغة الفرنسية، وموجه للفرنسيين والقارئين باللغة الفرنسية. ويقع في 60 صفحة، ويحتوي على صورة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وصورة نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، ثم المقدمة، تليها 4 فصول، الأول معلومات عامة عن الكويت، والثاني عن الثقافة الكويتية، والثالث يتناول العلاقات الكويتية - الفرنسية، والرابع والأخير عبارة عن معالم الكويت، ثم الخاتمة.
ويتميز الكتاب بصوره الجميلة ومعلوماته المفيدة حول مؤسسات الدولة وثقافة وتراث الشعب الكويتي كالديوانية والفنون والآلات الموسيقية والملابس والأكلات الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة.
ويذكر المؤلف ان تاريخ العلاقات بين الكويت وفرنسا يعود لعام 1652 عندما ذكر الجغرافي الفرنسي توكلتي سانسون موقع كاظمة (اسم الكويت القديم) على خريطته، إلا أن خطأ ورد في الموقع. وفي عام 1720، صحح الجغرافي الفرنسي انفيل موقع كاظمة لتطل على الخليج.
وأضاف ان العلاقة بين البلدين برزت عندما استضاف الشيخ عبدالله الاول ابن صباح الاول ممثل ملك فرنسا عام 1778 الذي لجأ إليه بعد أسره على يد متمردين وهو في طريقه إلى البصرة. وقد كتب ممثل الملك رسالة ذكر فيها طيب الضيافة والكرم والأمان الذي منحه الشيخ عبدالله بن صباح.
واللافت في بداية الكتاب صورة للكرة الأرضية، عليها نقطة حمراء، اسمها دولة الكويت! يظن القارئ انها صغيرة جدا. لدرجة ان المساحة لا تسمح بكتابة اسمها عليها، لكن بعد أن يقرأ الكتاب، تتكون لديه قناعة بأن الدول لا تقيم بحجم مساحتها الجغرافية، وإنما بأعمالها في خدمة شعبها والبشرية، وبما يحمله الشعب من قيم وعادات وتقاليد لتجعله محل احترام وتقدير الشعوب الأخرى.
ويبين د.السيف أن الكويت بلد أمن وأمان، تتمتع بسقف عال من الحرية، والذي يزور «الديوانية»، لن يخرج منها إلا وهو مقتنع بأن الشعب الكويتي حر بطبعه، كريم بأصله، لطيف بتعامله.
هذه هي الكويت، ليست مجرد نقطة في كرتنا الأرضية، وعلاقتها بفرنسا تمتد لأكثر من قرنين لتثبت أنها أرض أمن وسلام، حسب ما أثبتته الوثائق الفرنسية الرسمية. ويرى المؤلف أن مستقبل العلاقات الثنائية بين فرنسا والكويت يبشر بالخير، فهناك اهتمام واضح بالكويت من طرف فرنسا خلال السنوات الأخيرة، حيث ازدادت زيارات الباحثين الفرنسيين للبلاد، كما ازدادت أعداد بعثات التنقيب عن الآثار، وإعداد الطلاب الراغبين بدراسة اللهجة الكويتية واللغة العربية في الكويت. ووقعت الدولتان العديد من الاتفاقيات الثنائية على المستوى الحكومي والخاص، كل ذلك يدل على التوجه الإيجابي في العلاقات بين البلدين والتقارب الحضاري بين الشعبين.
وتناول د.السيف تاريخ العلاقات الكويتية -الفرنسية والمراحل التي مرت بها منذ عام 1620 مستعرضا السجل الزمني للأحداث بشكل توثيقي ليجعل منه مادة للتأريخ يمكن الرجوع إليها عند بحث هذه العلاقات في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والصحية وفي مجالات الصحة والفنون والآثار. ويشير المؤلف كذلك تجارة اللؤلؤ، وإلى أولى رحلات «الكويتية» إلى باريس، واجتماع الجنرال دوغول مع الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، وتبادل افتتاح السفارات في البلدين، ومشاركة فرنسا في التحالف الدولي لتحرير الكويت، واتفاقات التعاون العسكري، وكذلك إعلان السفراء المعتمدين لدى الكويت من دول الفرانكوفونية تأسيس «مجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت»، وتزكية سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا فخريا للمجلس بالإجماع. وافتتاح المدرسة الفرنسية ومعهد فولتير في الكويت، واستضافة معرض الكويت في باريس بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية، والتعاون التقني بين توتال وشركة البترول الكويتية، وزيارة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد إلى باريس ولقاء الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، وزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للكويت وتوقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، وعرض آثار جزيرة فيلكا وآثار كويتية أخرى في متحف الفنون الجميلة في «ليون» وتبادل الباحثين والمدرسين والأبحاث الجامعية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وغيرها من الأحداث والفعاليات والمنتديات التي تؤكد الروابط الثنائية واستمرار تطورها ونموها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين في جميع المجالات.
وجدير بالذكر أنه تم تكريم د.وليد السيف بمنحه وساما برتبة فارس في مجال الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية تقديرا لدوره البناء في تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما في المجال الثقافي.

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