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((الطيران المدني)): مواكبة آخر التحديثات والمتطلبات الدولية في مجال الملاحة الجوية

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مراقب عمليات المراقبة الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني فيصل العسعوسي أهمية مشاركة الكويت في الاجتماعات الإقليمية خاصة اجتماعي المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية والمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط اللذين تستضيفهما الإمارات لتطوير التعاون الإقليمي.
وقال العسعوسي الذي يمثل الإدارة بمشاركة رئيس عمليات برج المراقبة في الطيران المدني الكويتية طارق الغريب لـ«كونا» إن الاجتماعين ينطويان على أهمية قصوى بالنسبة للهيئات والإدارات المعنية بالطيران المدني في الشرق الأوسط بغية مواكبة جميع التحديات وآخر التحديثات والمتطلبات الدولية بشأن مجال الملاحة الجوية وسلامة الطيران التي تشهد تطورا تكنولوجيا متسارعا، موضحا أن نتائج وقرارات الاجتماعين ستدخل حيز التنفيذ على الفور، فيما ستعرض التوصيات والمقترحات على الاجتماع السابع للمديرين العامين لإدارات وهيئات الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط الذي سيعقد بالرياض في مايو المقبل.
ولفت العسعوسي إلى أهمية ما ناقشه المجتمعون من تطورات دولية وإقليمية وأوجه التعاون مع المجموعة الإقليمية للسلامة وبرنامج عمل مجموعة التخطيط والتنفيذ للملاحة الجوية والترتيبات المستقبلية المشتركة مع مجموعة السلامة الإقليمية والفرص الممكنة لتطوير آفاق التعاون الإقليمي في مجالات تخطيط الملاحة وبرامج السلامة الجوية.
وأشار إلى أهمية الاجتماعين اللذين تنظمهما الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط لتوثيق أواصر التعاون الإقليمي والدولي لضمان أمن وسلامة عمليات التخطيط للملاحة الجوية وضمان مواصلة نمو قطاع الطيران المدني وتطوره وازدهاره.
وتابع: نعيش في عالم سريع التغير نتيجة التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة التي باتت جزءا من مستقبل منظومة الطيران المدني ما يجعل اليوم عملية التعاون الإقليمي والدولي ضرورية لضمان التطبيق الآمن لهذا التحول التكنولوجي والانتقال نحو منظومة طيران مدني أكثر أمانا وسلامة واستدامة.
يذكر أن الاجتماعين اللذين انطلقا في الرابع من مارس شهدا حضور أكثر من 150 مشاركا بينهم مديرون تنفيذيون في شؤون السلامة والملاحة الجوية بالشرق الأوسط من 15 دولة إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقطاع الطيران.

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