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الكويت ترحّب بتبنّي مجلس الأمن قراره الداعي لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال رمضان

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحبت الكويت بتبني مجلس الأمن قراره رقم 2724 الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في جمهورية السودان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك وإلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
وأكدت وزارة الخارجية دعم كل الجهود الدولية لاسيما المبذولة من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة للتوصل إلى توافق بين الأطراف السودانية ينطلق من التزامهم بمخرجات إعلان جدة ويؤدي إلى حوار وطني بناء وصولا إلى حل جذري ومستدام يضمن سيادة ووحدة أراضي السودان ويحقق تطلعات شعبه في العيش الآمن والمستقر.

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