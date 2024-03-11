Monday, 11 March 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فعاليات ثرية في تعاونية الشامية والشويخ

3/11/2024 2:11:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أكـد عضو مجلس الإدارة ورئيـس اللجنة الاجتماعية فـي جمعية الشاميـــة والشويــخ التعاونيـة جاسم صلاح الأرملي، أن الأنشطة الاجتماعية شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطا مميزا، وذلك عبر تنظيم العديد من الفعاليات الثرية والنافعة، والتي استفاد منها عدد كبير من المساهمين.
وقال الأرملي في تصريح صحافي إن من جملة الإنجازات التي تمت خلال الفترة الأخرة تسيير رحلة العمرة لأول مرة منذ 8 سنوات، واشتملت على الإقامة بفندق حياة ريجنسي على بعد دقيقة واحدة من المسجد الحرام، وبتكلفة 182 دينارا ودعم بنسبة 50% من الجمعية، لافتا إلى أنها قامت لأول مرة منذ إنشائها بتنظيم رحلة لنحو 200 من سيدات المساهمين لمدينة الخفجي مجانا، مع تأمين النقل بباصات ديوانية، وزيارة المنتجعات السياحية ومراكز التسوق.
وأضاف أن الجمعية نظمت الملتقى الربيعي الترفيهي لمدة 3 أيام بمشاركة 150 أسرة تم خلاله تنظيم فعاليات ترفيهية ومسابقات مع وجبتي الغداء والعشاء باشتراك رمزي فضلا عن مسابقة أجمل زينة منزلية بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، مبينا أن مجلس الإدارة قام بإصدار جديد ومطور من بطاقة العائلة لإفادة المساهم من العروض والخدمات الحصرية، برصيد نقدي بقيمة 100 دينار لكل بطاقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ما يتيح للمساهم اختيار السلع بنفسه، كما قامت الجمعية بتوفير اشتراكات المعاهد والأندية الصحية وتذاكر المرافق الترفيهية للأطفال بأسعار مدعومة من بند المعونة الاجتماعية.

MENAFN11032024000130011022ID1107958702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث