زارا نازاريان: نأمل افتتاح فرع للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية في الكويت

الراشد: سنناقش مع الجهات المعنية إمكانية افتتاح فرع للاتحاد تحت مظلة جمعية الصحافيين

أسامة ديابأعربت السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية ورئيسة تحرير جريدة «يريفان» زارا نازاريان، عن أملها في أن تتمكن من إنشاء أول فرع للاتحاد في الكويت، ليكون الأول من نوعه في منطقة الخليج، حيث لا يوجد للاتحاد أي فروع في الخليج حتى الآن.جاء ذلك خلال لقاء ودي جمعها مع رئيس جمعية الصحافيين الكويتية ونائب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب الزميل عدنان الراشد بحضور ممثلي عدد من الصحف المحلية في محل إقامة السفيرة الفرنسية على هامش زيارتها إلى الكويت.وقالت نازاريان ان الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية منظمة غير حكومية تأسست في 13 مايو عام 1950 من قبل صحافيين كنديين، لافتة إلى أن الاتحاد يعتبر أقدم من المنظمة العالمية الفرانكوفونية، وهي أكبر منظمة وتجمع نحو 88 دولة وأسست عام 1970، مشيرة إلى أن تواجد واستمرار الاتحاد كمؤسسة غير حكومية على مدار 74 عاما يعكس أهمية الرسالة التي يقدمها والأهداف السامية التي تأسس عليها، فضلا عن كونه مؤسسة فاعلة في خدمة الصحافيين وتنمية مهاراتهم.وأضافت: أنشأ الاتحاد الدولي على ركيزتين أساسايين هما، حرية التعبير وحرية الصحافة، ودعم المنظمة الدولية للفرانكوفونية.وردا على سؤال لرئيس جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد حول فروع الاتحاد في مختلف أنحاء العالم: قالت نازاريان: يضم الاتحاد نحو 50 دولة حول العالم، ويجمع الصحافيين الناطقين بالفرنسية والصحافيين الذين لا تعتبر اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في بلدانهم، وشريطة أن تكون لديهم القدرة على فهم الفرنسية والتعبير عن أنفسهم بها.وبخصوص موارد تمويل الاتحاد، أوضحت ان التمويل يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ولدينا مساعدات مالية تقدمها منظمات كبرى مثل الأمم المتحدة، واليونيسكو، فضلا عن أن عددا من الشركات الخاصة الكبرى تدعم أي مناسبة أو حدث ننظمه كما تدعم أنشطتنا الرئيسية، لافتة إلى أن الاجتماعات الدورية للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية هي منتدى كبير للغاية يجمع مئات الصحافيين من جميع أنحاء العالم وينعقد مرة كل عامين.وشددت على أن كل فروع الاتحاد مستقلة، وتتمتع باللامركزية، أي أن كل فرع له مكتبه الخاص، ولجنته الخاصة، ومجلس إدارته الخاص بما يتوافق مع مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي وبما يتماشى مع التشريعات المحلية في الدولة المستضيفة، مشيرة إلى أن الاتحاد لديه نحو 50 فرعا في 50 دولة. أما فيما يتعلق بفروع الاتحاد في الدول العربية فذكرت أن الاتحاد لديه فروع في تونس والجزائر والمغرب، كاشفة عن أن شهر أبريل المقبل سيشهد افتتاح فرع جديد في لبنان، مؤكدة أنها أول امرأة تقود الاتحاد الذي انشئ قبل 74 عاما، وأن الأمر لم يكن سهلا في البداية، حيث انتخبت لأول مرة عام 2018 وأعيد انتخابها عام 2022، وستبقى في منصبها حتى 2025، حيث ان فترة رئاسة الاتحاد تستمر 3 سنوات.وذكرت نازاريان أن عدد الصحافيين الأعضاء في الاتحاد حاليا يبلغ 2000 شخص، يقومون سنويا بتجديد بطاقة عضويتهم، لافتة إلى أن مبلغ الاشتراك السنوي يختلف حسب المنطقة، فبالنسبة لأوروبا تبلغ التكلفة 50 يورو سنويا، والبلدان ذات الدخل المنخفض فيتراوح بين 15 و 30 يورو سنويا، مشيرة إلى المزايا التي يحصل عليها الصحافي العضو، منها المشاركة في الاجتماعات والمناسبات والمنتديات والمؤتمرات والندوات وإجراء المقابلات، والاستفادة أيضا من الاتصال بشبكة تضم عدة آلاف من الزملاء حول العالم، أضف إلى ذلك، فإن الهوية الصحافية التي يمنحها الاتحاد معترف بها من قبل الدول التي يتم إصدارها منها، وتخول لحاملها دخول كل المتاحف في كل هذه الدول بالمجان.وردا على سؤال حول رأيها في حرية الصحافة في الكويت، أشادت بالسقف العالي للغاية لحرية الصحافة في الكويت، مضيفة: أنتم كصحافيين محظوظون جدا للعمل في الكويت، نظرا لأن بعض زملائي الذين يعملون في بعض الدول لديهم مشاكل يومية وهامش قليل جدا من حرية التعبير سواء في الصحف أو في المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها.وبشأن كيفية مساعدة «الاتحاد» للصحافيين في غزة، قالت: نعمل مع الاتحاد الدولي للصحافيين، الشريك الرئيسي لنا، ولدينا في الأسبوع المقبل اجتماع سيعلن عن نتائجه المحددة للغاية بهذا الصدد، ولكن لا أستطيع أن اصرح بشي في الوقت الحالي، كاشفة عن أن الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة باللغة الفرنسية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين سيعلن عن جائزة خاصة بالصحافيات لهذا العام، وسيطلق عليها اسم الزميلة الراحلة شيرين أبوعاقلة. من جهته، وعد رئيس جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد، نازاريان ان يبحث مع الجهات المعنية في الكويت إمكانية افتتاح فرع للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية تحت مظلة جمعية الصحافيين الكويتية.ولفت الراشد إلى أهمية الاتحادات الدولية والجمعيات والنقابات الصحافية الإقليمية في حماية الصحافيين ودعم وتعزيز العمل الصحافي وتوفير سبل التطوير المهني لهم.