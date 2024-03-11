إشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية.
وجاء في القرار:
مادة 1
تشهر جمعية اللوكيميا والليمفوما وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
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