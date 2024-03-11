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إشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية

3/11/2024 2:11:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية.
وجاء في القرار:
مادة 1
تشهر جمعية اللوكيميا والليمفوما وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

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