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الفيلكاوي يفوز بعضوية طائرة ((غرب آسيا))

3/11/2024 2:11:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الدوحة - فريد عبدالباقي
فاز مرشح اتحاد الكرة الطائرة جاسم الفيلكاوي بعضوية مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة لدورة انتخابية جديدة 2024-2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد غرب آسيا والتي عقدت أمس بالدوحة، فيما زكت الجمعية العمومية القطري علي الكواري رئيسا لولاية جديدة.
وترأس اجتماع الجمعية العمومية علي الكواري، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، على رأسهم رئيس اتحاد الطائرة د.جابر المري، الذي هنأ الفيلكاوي على فوزه بعضوية اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، كما بارك للكواري بمناسبة استمراره في رئاسة اتحاد غرب آسيا لولاية جديدة، مشيرا إلى أن الاتحاد شهد طفرة كبيرة تحت ولايته.
كما تم خلال الاجتماع تزكية محمد الكواري (قطر) أمينا للسر العام لولاية ثانية، وعضوية كل من: العميد جهاد عيسى القطيشات (الأردن)، إبراهيم المقبالي (عمان)، ود.خالد الزغيبي (السعودية)، وليد القاصوف (لبنان)، حسين عوض علوي (اليمن)، حبيب طاهر (العراق)، عبدالعزيز السلمان (الإمارات)، مفيد الشريط (سورية)، حبيب محمد عبدالله (البحرين)، وفازت بمقعد المرأة عائشة الجابري (عمان).
وشهد الاجتماع فوز كل من: علي الكواري (قطر)، الأميرة آية بنت الفيصل (الأردن)، الشيخ علي بن محمد آل خليفة (البحرين)، وإبراهيم المقبالي (عمان)، بعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة. ومن المقرر أن يمثل القطري الكواري اتحاد غرب آسيا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

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