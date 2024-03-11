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الجاسم رئيساً للمجموعة الإقليمية الرابعة للفروسية

3/11/2024 2:11:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب المدير الفني للاتحاد الكويتي للفروسية وليد الجاسم عضوا في الاتحاد الآسيوي للفروسية ورئيسا للمجموعة الإقليمية الرابعة في الاتحاد القاري لدورة جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري للفروسية التي عقدت بمدنية طشقند في أوزبكستان. وشهد الاجتماع الإعلان عن استضافة الكويت لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للفروسية في العام 2025.

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