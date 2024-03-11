الجاسم رئيساً للمجموعة الإقليمية الرابعة للفروسية

الجاسم رئيساً للمجموعة الإقليمية الرابعة للفروسية
التاريخ
3/11/2024 2:11:38 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) انتخب المدير الفني للاتحاد الكويتي للفروسية وليد الجاسم عضوا في الاتحاد الآسيوي للفروسية ورئيسا للمجموعة الإقليمية الرابعة في الاتحاد القاري لدورة جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري للفروسية التي عقدت بمدنية طشقند في أوزبكستان. وشهد الاجتماع الإعلان عن استضافة الكويت لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للفروسية في العام 2025.
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