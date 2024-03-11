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القادسية يتفوّق على كاظمة في ((ذهبي السلة))

3/11/2024 2:11:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
سجل الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية أول انتصاراته في المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة بتفوقه على نظيره كاظمة 99-69 في أولى مباريات الفريقين في الدور نصف النهائي المؤهل إلى المباراة النهائية، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ليحصد «الأصفر» نقطتين وضعتاه في مقدمة الترتيب إلى جانب الكويت الذي تفوق على العربي 110-84 مساء الخميس، ، فيما حصل «البرتقالي» على نقطة واحدة بالتساوي مع نظيره «الأخضر».

وقد جاءت مواجهة «الأصفر» و«البرتقالي» بأفضلية الأول في أغلب فتراتها، إذ تمكن المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ من التفوق على زميله السلوفيني بويان لازك، بعدما أحسن توظيف لاعبيه.

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