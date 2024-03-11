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((الأحمدي)) بطلاً لدوري وربة للمرحلة الثانوية

3/11/2024 2:11:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توّج منتخب منطقة الأحمدي التعليمية بلقب دوري بنك وربة لكرة القدم للمرحلة الثانوية الذي نظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 6 مناطق تعليمية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالفوز على منتخب منطقة العاصمة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بالملعب الفرعي لستاد جابر الدولي بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المدرسي والتواجيه الفنية للتربية البدنية في المناطق التعليمية، بينما جاء منتخب منطقة حولي في المركز الثالث بعد الفوز على منطقة الفروانية 4-3.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، أن الهيئة لديها إيمان كامل بالدور الكبير الذي يقوم به رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المدرسي، وقال: المهمة صعبة وثقيلة، لكنني أرى أن الكوادر المتواجدة حاليا في الاتحاد المدرسي قادرة على تحمل المسؤولية وتنفيذ الإستراتيجية التي وضعت لاكتشاف المواهب ودعمها، مشيرا إلى أن هناك خطة تم اعتمادها بين الاتحاد المدرسي وهيئة الرياضة في استضافة والمشاركة في البطولات المدرسية على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي وأيضا العالمي، إذ يتم حاليا التنسيق لاستضافة البطولة العربية للرياضة المدرسية، والأهم هو الاستمرار في تنفيذ النشاط المحلي بكل المراحل التعليمية.
بدوره، قدم رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد التهنئة لجميع منتخبات المناطق التعليمية المشاركة في دوري بنك وربة على نجاح النسخة الأولي، وقال: «هذا النجاح بعد جهود لأكثر من شهرين يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتقديم المزيد خلال النسخة الأولى التي وجهت اللجان الفنية بالعمل على الاستعداد لها مع تقديم المقترحات التي تسهم في زيادة المشاركة والمساهمة في رفع مستوى اللاعبين واكتشاف المواهب».
وفي السياق نفسه أبدى رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أحمد القطامي سعادته بنجاح النسخة الأولى لدوري بنك وربة للمرحلة الثانوية، وقال: «سعداء بدعم أنشطة الاتحاد المدرسي وبإقبال الجماهير وأولياء الأمور على متابعة المباريات وبالمستويات والجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون من أجل حصد اللقب، ونتوقع المزيد كل عام، وأن يكون هناك الأفضل، فدعم المبادرات الرياضية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكويت».

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