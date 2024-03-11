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((براعم التنس)).. ثالث البطولة الخليجية

3/11/2024 2:11:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
حصد منتخبنا الوطني للتنس تحت 12 سنة المركز الثالث في البطولة الخليجية للبراعم، التي اختتمت مساء أمس في العاصمة البحرينية المنامة، فيما ظفر المنتخب السعودي بالمركز الأول، وحل منتخب براعم الإمارات ثانيا، والمنتخب القطري رابعا، فالبحرين خامسا، والعماني سادسا.
وقد شهدت المنافسات العديد من المباريات المتكافئة، حيث قدم «براعم الأزرق» مستويات لافتة، مما يعد بمستقبل واعد للتنس الكويتي، وشارك منتخبنا في البطولة الخليجية بـ 4 لاعبين، هم: فيصل المطوع، وضاري الشمري، وحسن شمس، وعبدالعزيز العلي. وفي هذا الصدد، أشاد أمين السر المساعد ورئيس الوفد عبدالصمد العريان بالإنجاز الذي حققه «براعم أزرق التنس»، وقال لـ «الأنباء»: «مجلس الإدارة حريص على المشاركة في البطولة الخليجية لزيادة خبرات اللاعبين وصقل مهاراتهم، وقد جاءت البطولة جيدة من الناحية الفنية، ومتكافئة في أغلب مبارياتها، وسعدنا بأداء لاعبي الأزرق وروحهم العالية».
وشكر العريان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس على حسن الضيافة وجودة التنظيم، مضيفا: «نأمل إقامة العديد من البطولات الخليجية للمراحل السنية مستقبلا، بما يسهم بتطوير لاعبي دول مجلس التعاون، والأخذ بيدهم لمستويات أفضل على المستويين العربي والعالمي».

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