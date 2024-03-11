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((الأصفر)) إلى نهائي ((سوبر اليد))

3/11/2024 2:11:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
أعلن القادسية نفسه طرفا في المباراة النهائية لبطولة كأس «السوبر» لكرة اليد بعد فوزه على برقان بنتيجة 37-34 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، في ضاحية صباح السالم، وينتظر «الأصفر» الفائز من مباراة الكويت مع كاظمة، التي أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس ويقام النهائي في الـ ٧:٣٠ مساء اليوم.
من جهة اخرى، وافق مجلس إدارة اتحاد اليد على المشاركة في البطولة العربية السادسة للشباب والمقررة في الدار البيضاء بالمغرب في الفترة من 21 وحتى 30 أبريل المقبل، كما وافق على مشاركة منتخبنا في دورة الألعاب الخليجية الأولى من مواليد 2006-2007 المقررة في الإمارات في الفترة من 16 أبريل وحتى 2 مايو المقبلين. جاء ذلك في اجتماع مجلس الغدارة الذي عقد مساء أمس في مقر اتحاد اليد في الدعية مساء الخميس.

وتأتي المشاركة في البطولات العربية والخليجية ضمن خطة إعداد المنتخبات الوطنية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في الصيف المقبل. من جانب آخر، باشر منتخبنا الوطني للأشبال من مواليد 2010 تدريباته بقيادة المدرب المجري ستيف كوفاتش على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية أمس.

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