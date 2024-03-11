((الأصفر)) إلى نهائي ((سوبر اليد))

وتأتي المشاركة في البطولات العربية والخليجية ضمن خطة إعداد المنتخبات الوطنية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في الصيف المقبل. من جانب آخر، باشر منتخبنا الوطني للأشبال من مواليد 2010 تدريباته بقيادة المدرب المجري ستيف كوفاتش على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية أمس.

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