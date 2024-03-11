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معلول: أرقام ((الأبيض)) إيجابية.. والمنافسة مستمرة للجولة الأخيرة

3/11/2024 2:11:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان
أعرب مدرب الكويت التونسي نبيل معلول، عن سعادته بالفوز على النصر 2-0 في ختام الجولة الـ 18 من دوري «زين» الممتاز والحفاظ على صدارة المسابقة.
وقال معلول عقب اللقاء: «الأبيض في آخر 10 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز حقق 8 انتصارات وتعادلين ولم يخسر، وهذه نقطة إيجابية، والآن انتهى القسم الأول من الدوري وسندخل دور الـ 6 للمتنافسين على اللقب، وستكون كل المباريات خلاله أشبه بمباريات الكؤوس ونأمل إسعاد الجماهير الكويتاوية».
وبين معلول أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ستستمر حتى الجولة الأخيرة من دور الستة بسبب وجود الكثير من القمم، متمنيا أن يحافظ الكويت على نسقه العالي في الفترة المقبلة التي ستكون صعبة بسبب وجود أسبوع المباريات الدولية «فيفا داي»، حيث نأمل أن يعود اللاعبون بكامل طاقتهم.
وفيما يخص التعاقد مع العاجي جمعة سعيد، أكد معلول أن اللاعب طالما لم يوقع فإنه لن يتحدث عنه، لكنه من أفضل المحترفين الذين مروا على الدوري الكويتي، وبالتالي فإن انضمامه لأي فريق سيكون مفيدا.
من جانبه، قال مدرب النصر ظاهر العدواني عقب الخسارة من الكويت، انه لن يتطرق نهائيا إلى الأمور الفنية لأن الذي يحدث في النادي أكبر من ذلك واصفا إياه بـ «المشكلة الكبيرة»، وأضاف قائلا: «اللاعبون والإداريون والعاملون لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 5 شهور، لذلك أوجه رسالة لمن يهمه الأمر بحل هذا الموضوع بصورة سريعة لاسيما أننا مقبلون على شهر رمضان، ولهذا كيف أتكلم عن مستوى وأداء وأنا أدرك تماما ما يعانيه الجميع».
وأكمل العدواني قائلا: «الأمر لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه، لذا مجرد تواجد «العنابي» بمركز متقدم في ظل هذه الظروف أمر يشكرون عليه، لكن إذا استمر الوضع على ماهو عليه فإن هناك مشاكل اجتماعية ستحدث».

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