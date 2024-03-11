دليل مسلسلات رمضان 2024 الكويتية والخليجية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
يشهد شهر رمضان المبارك هذا العام توافر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات الكويتية والخليجية، والتي تتناول العديد من القضايا بأسلوب يلبي اهتمامات وتفضيلات الجمهور، ما بين الدراما الاجتماعية، الرومانسية، التاريخية، الكوميدية، الفانتازية، وذلك بمشاركة نخبة من ألمع النجوم الذين يثرون الأعمال الدرامية بإبداعاتهم وقدراتهم الفنية المميزة.
وتيسيرا على قراء «الأنباء»، نورد لهم في السطور التالية أهم تلك الأعمال الكويتية والخليجية وقنوات عرضها حتى يتسنى لهم متابعتها دون عناء
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