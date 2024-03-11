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دليل مسلسلات رمضان 2024 الكويتية والخليجية

3/11/2024 2:11:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
يشهد شهر رمضان المبارك هذا العام توافر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات الكويتية والخليجية، والتي تتناول العديد من القضايا بأسلوب يلبي اهتمامات وتفضيلات الجمهور، ما بين الدراما الاجتماعية، الرومانسية، التاريخية، الكوميدية، الفانتازية، وذلك بمشاركة نخبة من ألمع النجوم الذين يثرون الأعمال الدرامية بإبداعاتهم وقدراتهم الفنية المميزة.
وتيسيرا على قراء «الأنباء»، نورد لهم في السطور التالية أهم تلك الأعمال الكويتية والخليجية وقنوات عرضها حتى يتسنى لهم متابعتها دون عناء



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