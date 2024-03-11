الشارخ.. والعلبة السحرية!

كان عبارة عن «علبة سحرية»، جاء بها والدي عام 1987، وكانت ماكينة الإلحاح التي امتلكها بدأت بالاشتغال منذ زمن وتزن حاجتها لكمبيوتر، لذلك عندما أخرجت الحاسوب من العلبة الزرقاء ووضعته أمامي بدأ عالم جديد، وكان الحاسوب المسمى «صخر AX170» بابا لمغارة تهت بها منذ ذلك الحين.استخدمته بداية للعب وأذكر ألعابا منها: رامبو والأميرة ولعبة مسابقات الأسئلة، وغيرها كانت تسلية مدهشة آنذاك. لكن أهم برنامج هو «صخر لوغو»، برنامج مرن أصابعي بالضرب على لوحة المفاتيح باللغة العربية.آنذاك لم أكن أعرف المؤسس محمد الشارخ، وعرفت «صخر» كمشروع كويتي طموح كانت إعلاناته تملأ الصحف والمجلات والشوارع، حتى انني أذكر المسابقات الأسبوعية التي كانت تعقد للأطفال في فندق ريجينسي وأساسها سرعة الكتابة على كمبيوتر صخر وإجادة استخدام البرامج.اقتنيت برنامج القرآن الكريم، وكانت له علبة خضراء فخمة تشبه نسخة المصحف التي تخرج من مجمع الملك فهد، وفي جوفها كتيب عن هذا المشروع، في تلك اللحظة وبعد قراءتي للدليل ألف مرة عرفت اسم محمد الشارخ. ومضت الأيام وجاء احتلال الكويت وفارقت حاسوبي لأول مرة، لن أكون مبالغا إن قلت أن ليالي المنافي في أبوظبي كان خلالها حلم العودة للوحة المفاتيح والأشرطة كحلم يقظة دائم. وكنت أسرح بين حين وحين متسائلا، أتراه سرق وانتقل لبيت آخر في البصرة أو بغداد؟!طار أبي مع وفد السفارة الكويتية في أبوظبي إلى البلد الذي ولد من جديد، يوم كانت سحب دخان آبار النفط السوداء تمطر على الكويت مطرا أسود، ثم عاد على متن نفس الطائرة العسكرية عائدا إلى الإمارات العربية المتحدة، كنت أترقب عودته بلهفة، أخذ يروي الفواجع التي شهدها هناك والبلد المدمر وصورها فوتوغرافيا، قلبي يدق متربصا لحظة يطمأنني فيها على حاسوبي. وبعدما رويت كل القصص وحكى عن عائلة سكنت منزلنا لأنه يحوي سردابا يقيهم شر الحرب الكيماوية، وانفض الجمع المستمع مذهولا من الجحيم الذي انتهى، جاءني الخبر: الحاسوب غير موجود في منزلنا! أسباب الحزن كثيرة آنذاك وهناك حزن عام على البلد والضحايا وحزن خاص والأخير تجليه الأكبر فقداني لحاسوبي صخر AX170.لماذا؟ لأنه عشرة عمر وكنت قد اقتنيت من محل حواسب في أبوظبي عدة برامج أعددتها ليوم اللقاء، كنت أتخيل أن الحاسوب سيروي لي ماذا حدث في أشهر الغياب. فور عودتنا إلى الكويت توجهت مباشرة لمنزل الأسرة التي سكنت منزلنا في الاحتلال، وبكل جرأة طلبت منهم اعطائي الحاسوب لأنني أعرف أنه عندهم. غاب الولد لنصف ساعة وعاد يحمل الحاسوب الأبيض مع الكيبلات، احتضنته وطرت به إلى المنزل ولم أصدق إلا عندما أوصلته بالكهرباء واشتغل وظهرت على شاشة التلفاز «صخر AX170».فتنت بعدها بالحواسيب، وصار كمبيوتر صخر تاريخا، واقتنيت عام 1993 حاسوب IBM، وأدمنت قراءة المجلات المعنية بأخبار التطور التكنولوجي. وأذكر أن سيرة صخر عادت مجددا عندما وجدت مجلة في مكتبة المدرسة احتوت حوارا مع فريق تعريب «الويندوز»، كان الأمر مذهلا آنذاك، لكنني عرفت أن الفريق هو الفريق نفسه الذي كان يعمل في شركة صخر لمحمد الشارخ وأن بيل غيتس استغل احتلال الكويت ليسرق شركة مايكروسوفت الفريق رغم الاتفاقيات المعقودة بين الشارخ وغيتس.ثم عرفت أن القضايا القانونية لم تكن ذات نتيجة، ألم يتحارب غيتس وستيف جوبز في المحاكم لأعوام بتهمة سرقة نظام الويندوز من آبل؟ ثم اتضح أنهما سرقا شركة زيروكس. رغم كل ذلك الفائدة الأكيدة أن هناك رجلا كان لديه حلم كبير وطليعي، تبعثر على انقاض مأساة شخصية سببها الرئيسي كما أرى، الرئيس العراقي واحتلاله لبلد جار.كنت أعمل على رواية انتهيت منها قبل أشهر، ولأنني احتجت أن يمسك البطل بمجلة تعود لعام 1936م لتكون دلالة على زمن الرواية وتكون من المجلات التي كانت ترد للكويت آنذاك من مصر.كنت أنوي زيارة محلات بيع الصحف القديمة في القاهرة، لكن صديقا أسعفني وذكرني بموقع كنت نسيته، موقع الشارخ للصحف والمجلات العربية. موقع مجاني نذر نفسه ليكون ذاكرة لمن يريد البحث عن المجلات والصحف القديمة، ويكون البحث بواسطة عنوان المقال أو اسم الكاتب أو المجلة، ثم يتاح للباحث بالمجان قراءة العدد المطلوب بوضوح شديد. وهذه خدمة أخرى قدمها الراحل محمد الشارخ للثقافة العربية مجددا.رحم الله الفقيد الرائد، الذي قدم عدة مشاريع طموحة من الكويت للعالم، وبفقدانه، أفقد شطرا من ذاكرتي، لذلك كتبت ما كتبت لأثبت الذاكرة، ولعلها تكون ذاكرة لقارئ ما.خالص العزاء لعائلة محمد عبدالرحمن الشارخ.

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