الشارخ.. والعلبة السحرية!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كان عبارة عن «علبة سحرية»، جاء بها والدي عام 1987، وكانت ماكينة الإلحاح التي امتلكها بدأت بالاشتغال منذ زمن وتزن حاجتها لكمبيوتر، لذلك عندما أخرجت الحاسوب من العلبة الزرقاء ووضعته أمامي بدأ عالم جديد، وكان الحاسوب المسمى «صخر AX170» بابا لمغارة تهت بها منذ ذلك الحين.
استخدمته بداية للعب وأذكر ألعابا منها: رامبو والأميرة ولعبة مسابقات الأسئلة، وغيرها كانت تسلية مدهشة آنذاك. لكن أهم برنامج هو «صخر لوغو»، برنامج مرن أصابعي بالضرب على لوحة المفاتيح باللغة العربية.
آنذاك لم أكن أعرف المؤسس محمد الشارخ، وعرفت «صخر» كمشروع كويتي طموح كانت إعلاناته تملأ الصحف والمجلات والشوارع، حتى انني أذكر المسابقات الأسبوعية التي كانت تعقد للأطفال في فندق ريجينسي وأساسها سرعة الكتابة على كمبيوتر صخر وإجادة استخدام البرامج.
اقتنيت برنامج القرآن الكريم، وكانت له علبة خضراء فخمة تشبه نسخة المصحف التي تخرج من مجمع الملك فهد، وفي جوفها كتيب عن هذا المشروع، في تلك اللحظة وبعد قراءتي للدليل ألف مرة عرفت اسم محمد الشارخ. ومضت الأيام وجاء احتلال الكويت وفارقت حاسوبي لأول مرة، لن أكون مبالغا إن قلت أن ليالي المنافي في أبوظبي كان خلالها حلم العودة للوحة المفاتيح والأشرطة كحلم يقظة دائم. وكنت أسرح بين حين وحين متسائلا، أتراه سرق وانتقل لبيت آخر في البصرة أو بغداد؟!
طار أبي مع وفد السفارة الكويتية في أبوظبي إلى البلد الذي ولد من جديد، يوم كانت سحب دخان آبار النفط السوداء تمطر على الكويت مطرا أسود، ثم عاد على متن نفس الطائرة العسكرية عائدا إلى الإمارات العربية المتحدة، كنت أترقب عودته بلهفة، أخذ يروي الفواجع التي شهدها هناك والبلد المدمر وصورها فوتوغرافيا، قلبي يدق متربصا لحظة يطمأنني فيها على حاسوبي. وبعدما رويت كل القصص وحكى عن عائلة سكنت منزلنا لأنه يحوي سردابا يقيهم شر الحرب الكيماوية، وانفض الجمع المستمع مذهولا من الجحيم الذي انتهى، جاءني الخبر: الحاسوب غير موجود في منزلنا! أسباب الحزن كثيرة آنذاك وهناك حزن عام على البلد والضحايا وحزن خاص والأخير تجليه الأكبر فقداني لحاسوبي صخر AX170.
لماذا؟ لأنه عشرة عمر وكنت قد اقتنيت من محل حواسب في أبوظبي عدة برامج أعددتها ليوم اللقاء، كنت أتخيل أن الحاسوب سيروي لي ماذا حدث في أشهر الغياب. فور عودتنا إلى الكويت توجهت مباشرة لمنزل الأسرة التي سكنت منزلنا في الاحتلال، وبكل جرأة طلبت منهم اعطائي الحاسوب لأنني أعرف أنه عندهم. غاب الولد لنصف ساعة وعاد يحمل الحاسوب الأبيض مع الكيبلات، احتضنته وطرت به إلى المنزل ولم أصدق إلا عندما أوصلته بالكهرباء واشتغل وظهرت على شاشة التلفاز «صخر AX170».
فتنت بعدها بالحواسيب، وصار كمبيوتر صخر تاريخا، واقتنيت عام 1993 حاسوب IBM، وأدمنت قراءة المجلات المعنية بأخبار التطور التكنولوجي. وأذكر أن سيرة صخر عادت مجددا عندما وجدت مجلة في مكتبة المدرسة احتوت حوارا مع فريق تعريب «الويندوز»، كان الأمر مذهلا آنذاك، لكنني عرفت أن الفريق هو الفريق نفسه الذي كان يعمل في شركة صخر لمحمد الشارخ وأن بيل غيتس استغل احتلال الكويت ليسرق شركة مايكروسوفت الفريق رغم الاتفاقيات المعقودة بين الشارخ وغيتس.
ثم عرفت أن القضايا القانونية لم تكن ذات نتيجة، ألم يتحارب غيتس وستيف جوبز في المحاكم لأعوام بتهمة سرقة نظام الويندوز من آبل؟ ثم اتضح أنهما سرقا شركة زيروكس. رغم كل ذلك الفائدة الأكيدة أن هناك رجلا كان لديه حلم كبير وطليعي، تبعثر على انقاض مأساة شخصية سببها الرئيسي كما أرى، الرئيس العراقي واحتلاله لبلد جار.
كنت أعمل على رواية انتهيت منها قبل أشهر، ولأنني احتجت أن يمسك البطل بمجلة تعود لعام 1936م لتكون دلالة على زمن الرواية وتكون من المجلات التي كانت ترد للكويت آنذاك من مصر.
كنت أنوي زيارة محلات بيع الصحف القديمة في القاهرة، لكن صديقا أسعفني وذكرني بموقع كنت نسيته، موقع الشارخ للصحف والمجلات العربية. موقع مجاني نذر نفسه ليكون ذاكرة لمن يريد البحث عن المجلات والصحف القديمة، ويكون البحث بواسطة عنوان المقال أو اسم الكاتب أو المجلة، ثم يتاح للباحث بالمجان قراءة العدد المطلوب بوضوح شديد. وهذه خدمة أخرى قدمها الراحل محمد الشارخ للثقافة العربية مجددا.
رحم الله الفقيد الرائد، الذي قدم عدة مشاريع طموحة من الكويت للعالم، وبفقدانه، أفقد شطرا من ذاكرتي، لذلك كتبت ما كتبت لأثبت الذاكرة، ولعلها تكون ذاكرة لقارئ ما.
خالص العزاء لعائلة محمد عبدالرحمن الشارخ.
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